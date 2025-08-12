俳優の柏木由紀子さんが自身のインスタグラムで、夫の坂本九さんのお墓参りに訪れたことを投稿しました。



【写真を見る】【 柏木由紀子 】坂本九さんの「40年目のお墓参り」 「坂本九をこれからの未来にも」前向きに決意も新た【 日航機事故40年 】





柏木さんは、日航機123便墜落事故が発生した8月12日の今日「無事に、40年目のお墓参りを家族そろってすませてきました。」と綴り、坂本九さんの墓前で愛犬を抱いた姿を投稿しました。









今年は坂本九さんは事故で亡くなってから40年という節目の年でもあり「40年を機にたくさんの取材や出演もありました。」「ベスト盤にはスーパーバイザーとして関わらせていただき」「いつにも増して忙しい夏となりました」と振り返る柏木さんは「どれも坂本九のそばにいられる時間のようで」「楽しく過ごさせていただきました。」と思いをかみしめています。

柏木さんは「坂本九をこれからの未来にも伝えるべく色々と企画していきます」と決意も新たに綴り「この先の日々も大切に、主人の分も楽しんで、歩いて行きたいと思います。」と、感謝と共に前向きな思いを明かしています。

