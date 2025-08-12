【MLB】エンゼルス7ー4ドジャース（8月11日・日本時間12日／アナハイム）

【映像】山本の豪速球に相手打者がまさかのリアクション

ドジャースの山本由伸投手がエンゼルス戦に先発登板。2回、完璧なコントロールで奪った三振のあと、打者が見せた“予想外の動き”に注目が集まった。

0-2とドジャースが2点を追う展開となった2回裏、1死走者なしの場面。打席には9番・テオドシオ。山本は緩急を巧みに織り交ぜ、カウントをフルカウントに持ち込むと、最後は7球目、ど真ん中へ渾身の96.7マイル（約155.6キロ）のストレートを投げ込んだ。

まったく手を出せず見送ったテオドシオは、そのまま見逃し三振。判定が下った直後、バットを握ったまま“ぴょん”とそのまま真上にジャンプ。そのままくるりと反転し、とぼとぼとベンチに戻っていった。悔しさと驚きが入り混じったようなその仕草は、視聴者の笑いを誘った。

テオドシオが見せた可愛らしいリアクションに、中継の視聴者からは「ぴょーん」「ぴょんかわ」「ぴょんぴょん」「可愛いw」といった声が相次いだ。

この日の山本は序盤から苦しい立ち上がりとなり、4回2/3、99球を投げ被安打6、被本塁打1、与四球5、6失点と11勝目を逃した。しかし、勝負所では強気の投球で6奪三振。テオドシオの“ぴょん”は、そんな一球勝負の余韻を少し和らげる、なんともほっこりなワンシーンとなった。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）