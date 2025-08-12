TOOBOE¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤«¤¤¤Ö¤Ä¡×¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¥Û¥éー±é½Ð¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¾Ð¤¤À¼¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤¹
¢£¡Ö¡ã¿´¤Î¥°¥í¤µ¤â¡ä¤È¤¤¤¦²Î»ì¤Ï¡¢¹â¹»À¸¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¤è¤ê¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤Ë¤·¤¿¡×¡ÊTOOBOE¡Ë
ÃíÌÜ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬·îÂØ¤êMC¤Ç½Ð±é¤·¡¢²»¤Î¥»¥ë¥Õ¡¦¥é¥¤¥Êー¥Îー¥Ä¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡ØÃ¯¤À¤Ã¤ÆNeed Music¡Ù¡£8·î¤Ïºî»ì¡¢ºî¶Ê¡¢ÊÔ¶Ê¡¢²Î¾§¡¢¥¤¥é¥¹¥È¡¢±ÇÁü¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö³èÆ°¤ò¼ê¤¬¤±¤ë²»³Ú¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¢john¤Ë¤è¤ë¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢TOOBOE¤¬Ã´ÅöMC¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£
8·î12Æü¤ÎJ-WAVE¡ØGRANDMARQUEE¡ÙÆâ¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢7·î20Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤«¤¤¤Ö¤Ä¡×¤ò¥ì¥³¥á¥ó¥É¤·¤¿¡£
¡Ö¤ªÄ°¤¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤Ï¡¢Àè·îÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤«¤¤¤Ö¤Ä¡Ù¤Ç¤¹¡×¤È¼«¿È¤Ç¶Ê¾Ò²ð¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¤³¤ÎÆü¡£
¡Ö¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤«¤¤¤Ö¤Ä¡Ù¤Ï¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¸÷¤¬»à¤ó¤À²Æ¡Ù¤ÎED¼çÂê²Î¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢¡Öº£Æü¤Ï¶Ê¤È²»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÏÃ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£²»¤Ï¤¤¤Ä¤â¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ðー¤È°ì½ï¤Ë¡¢¥Ç¥â¤ò¸µ¤Ë¡È¤¢¤¢¤À¤³¤¦¤À¡É¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç²»¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¡¢ÃÆ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æºî¤ë´¶¤¸¤Ç¡×¤ÈÀ©ºîÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿TOOBOE¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¡Ö¡ÊTOOBOE¤Ï¡Ë¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ðー¤Î¥°¥ëー¥ô¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¤è¤¦¤Ê¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥µ¥¦¥ó¥ÉÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¼Â¤Ï¥¢¥³¥®¡Ê¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿ー¡Ë¤Ê¤ó¤«¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¸Å¤¤¸ÄÂÎ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤â´Þ¤á¤Æ¡¢ÅÄ¼Ë¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¥ì¥È¥í¤Ê´¶¤¸¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢²»¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÏÃ¤·¤¿¡£
²Î»ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Öº£²ó¤Ï¼«Ê¬¤È¤·¤ÆÄÁ¤·¤¤²Î»ìÉ½¸½¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡¢¥µ¥Ó¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Î¡ã¿´¤Î¥°¥í¤µ¤â¡ä¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥°¥í¤¤¤È¤«¥¨¥â¤¤¤È¤«¤Ã¤Æ¡¢´ÊÃ±¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤ë¸ÀÍÕ¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Öº£²ó¤Ï¹â¹»À¸¤¬¼ç¿Í¸ø¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡£¤½¤ÎÀ¤Âå¤ËÆÏ¤¯¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ü¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥°¥í¤µ¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿TOOBOE
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥Õ¥ë¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤òÄ°¤¯¤È¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¥µ¥Ó½ª¤ï¤ê¤«¤é¸åÈ¾¤Ë¤Ï¡Ø¸÷¤¬»à¤ó¤À²Æ¡ÙÆÃÍ¤Î¥Û¥éーÅª¤Ê¤È¤³¤í¤âµâ¤ó¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö»Ò¶¡¤Î¾Ð¤¤À¼¤¬¤¹¤ë¥Ñー¥È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤¢¤ì¤Ï¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ðー¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
8·î13Æü¤Ë¤Ï¡¢5¶ÊÆþ¤êEP¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤«¤¤¤Ö¤Ä¡×¤òCD¥ê¥êー¥¹¡£9·î4Æü(ÌÚ)F.A.D YOKOHAMA¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢14²Õ½ê¤ò²ó¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¡ÖTOOBOE ONE MAN TOUR 2025¡Ø»Ä²Æ¤Î²øÊª¡Ù¡×¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ëTOOBOE¡£¡ÖºÇ¿·EP¤Î¶Ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤«¤¤¤Ö¤Ä¡Ù¤âËüÁ´¤Ê¾õÂÖ¤ÇÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥Ä¥¢ー¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
TOOBOE¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢¸ø¼°X¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£
¡ØÃ¯¤À¤Ã¤ÆNeed Music¡Ù¤Ï¡¢J-WAVE¡Ê81.3FM¡Ë¤ÇËè½µ·îÍËÆü¤«¤éÌÚÍËÆü¤ËÊüÁ÷Ãæ¤Î¡ØGRANDMARQUEE¡Ù²ÐÍËÆü¤ÎÈÖÁÈÆâ¤ÇÊüÁ÷¡£ÃíÌÜ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬·îÂØ¤ê¤ÇMC¤òÃ´Åö¤·¡¢¼«¿È¤Î³Ú¶Ê¤òËè²ó°ì¶Ê¤º¤Ä¾Ò²ð¡£Ç®ÎÌ¤Î¹â¤¤¥»¥ë¥Õ¥é¥¤¥Êー¥Îー¥Ä¤Ç¡¢³Ú¶Ê¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ØTHE FIRST TIMES¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÊüÁ÷¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿MC¤Î¸ÀÍÕ¤â¥Îー¥«¥Ã¥È¤Ç¾Ò²ð¡£radiko¤Ç¤Ï¡¢ÊüÁ÷¸å¤«¤é1½µ´Ö¡¢»ëÄ°²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØÃ¯¤À¤Ã¤ÆNeed music¡Ù³µÍ×
8·î12Æü¡Ê²Ð¡Ë16:00-18:50¤ÎJ-WAVE¡ØGRANDMARQUEE¡ÙÆâ¡¢17:52º¢¤ËÊüÁ÷
¢¨J-WAVE¡ØGRANDMARQUEE¡ÙÆâ¤ÇËè½µ²ÐÍËÆü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë120ÉÃ¤ÎÄ¹¼ÜCM´ë²è
