ドラマ『僕達はまだその星の校則を知らない』主題歌、ヨルシカ「修羅」MV公開

ドラマ『僕達はまだその星の校則を知らない』（カンテレ・フジテレビ系）の主題歌として放送中の、ヨルシカの新曲「修羅」のMVが公開された。

■MVは、n-bunaが原案、監督、アニメーターのすべてを担当

「修羅」は、ドラマ『僕達はまだその星の校則を知らない』のために書き下ろされた楽曲。宮沢賢治をドラマとの共通項として、詩集『春と修羅』をモチーフに制作されている。

MVは、n-bunaが原案、監督、アニメーターとして映像制作のすべてに携わる形で制作。楽曲の世界観を自らの手で映像化した作品となっている。

■ヨルシカ「修羅」MV

■ドラマ情報

カンテレ・フジテレビ系『僕達はまだその星の校則を知らない』

毎週月曜22::00～

出演：磯村勇斗 堀田真由 平岩紙 市川実和子

日高由起刀 南琴奈 日向亘 中野有紗 月島琉衣 近藤華 越山敬達 菊地姫奈 のせりん 北里琉 栄莉弥

淵上泰史 許豊凡（INI）・坂井真紀 尾美としのり・木野花 光石研 稲垣吾郎 他

脚本：大森美香

主題歌：ヨルシカ「修羅」（Polydor Records）

■リリース情報

2025.08.08 ON SALE

DIGITAL SINGLE「修羅」

