ドラマ『僕達はまだその星の校則を知らない』主題歌、ヨルシカ「修羅」MV公開

ドラマ『僕達はまだその星の校則を知らない』（カンテレ・フジテレビ系）の主題歌として放送中の、ヨルシカの新曲「修羅」のMVが公開された。

■MVは、n-bunaが原案、監督、アニメーターのすべてを担当

「修羅」は、ドラマ『僕達はまだその星の校則を知らない』のために書き下ろされた楽曲。宮沢賢治をドラマとの共通項として、詩集『春と修羅』をモチーフに制作されている。

MVは、n-bunaが原案、監督、アニメーターとして映像制作のすべてに携わる形で制作。楽曲の世界観を自らの手で映像化した作品となっている。

■ヨルシカ「修羅」MV

■ドラマ情報

カンテレ・フジテレビ系『僕達はまだその星の校則を知らない』
毎週月曜22::00～
出演：磯村勇斗　堀田真由　平岩紙　市川実和子
日高由起刀　南琴奈　 日向亘　中野有紗　月島琉衣　近藤華　越山敬達　菊地姫奈　のせりん　北里琉　栄莉弥
淵上泰史　許豊凡（INI）・坂井真紀　尾美としのり・木野花　光石研　稲垣吾郎 他
脚本：大森美香
主題歌：ヨルシカ「修羅」（Polydor Records）

■リリース情報

2025.08.08 ON SALE
DIGITAL SINGLE「修羅」

『僕達はまだその星の校則を知らない』番組サイト
https://www.ktv.jp/bokuhoshi/

ヨルシカ OFFICIAL SITE
http://yorushika.com/