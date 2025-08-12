Little Glee Monster「好きだ。」ライブ映像公開！ライブフィルム劇場入場者特典絵柄公開
■ライブフィルム『Little Glee Monster 10th Anniversary Live』劇場入場者特典は、レプリカチケット！
Little Glee Monsterが、Blu-ray＆DVD『Little Glee Monster 10th Anniversary Live』（9月3日発売）より、『CELEBRATE』公演の「好きだ。」のライブ映像を公開した。
『Little Glee Monster 10th Anniversary Live』は、メジャーデビュー10周年を記念して、2024年10月19日・20日に、東京・武蔵野の森 総合スポーツプラザ メインアリーナにて2日間開催。Day1は『CELEBRATE』、Day2は『PROMISE』と題し、Little Glee Monsterの歴史を彩る楽曲たちを披露し、会場に詰め掛けたガオラー（Little Glee Monsterのファンの呼称）約2万人と盛大にお祝いしたメモリアルなライブとなった。
また、ライブフィルム『Little Glee Monster 10th Anniversary Live』の劇場上映チケットが、8月12日より一般発売スタート。さらに、劇場入場者特典絵柄も公開された。
ライブフィルム『Little Glee Monster 10th Anniversary Live』は9月2日・3日に全国劇場一斉上映され、同時上映に先駆けてメンバーも登壇する先行プレミアム上映が全国各地で開催される。
リリース情報
2025.09.03 ON SALE
Blu-ray＆DVD『Little Glee Monster 10th Anniversary Live』
映画情報
ライブフィルム『Little Glee Monster 10th Anniversary Live』
09/02（火）『CELEBRATE』一夜限定上映
09/03（水）『PROMISE』一夜限定上映
Little Glee Monster OFFICIAL SITE
https://www.littlegleemonster.com/