【動画解説】連日35℃以上予想で再び猛暑に…地面は50〜60℃になることも“地面近くの気温”に注意

猛暑がまた戻ってくる。

この先しばらく、列島を太平洋高気圧が覆い、晴れて気温が上がるためだ。

週末から18日（月）週の前半にかけて低気圧が北日本に近づき周辺では天気が荒れそうだが、南から暖かい風を呼びこむため、この理由でも広い範囲で気温を押し上げる。

連日35℃以上の猛暑日に…

むこう10日間の最高気温の予想を見ると、特に北日本と東日本で平年より高くなる。

名古屋は13日（水）以降、東京は18日（月）以降、連日35℃以上の予想となっている。

お盆、夏休みということで、お出かけされる方も多いと思うが、ぜひ気をつけていただきたいことがある。

“地面近くの気温”に注意

このあと気温自体も高くなっていくが、気温は「地上から1.5mの高さの日陰で測ったもの」。日向にいるときの体感温度はさらに高くなる。環境省の調べでは最大で7℃ほど高く感じる場合もあるという。

そして、太陽の熱を受けて熱せられた地面近くはさらに暑くなる。

例えば、地上1.5mで測った外気温が32.3℃のとき、お子さんの周り、地上50cmでは35℃以上、ペットの足元、地上5cmでは36℃以上になるというデータもある。

日差しが強いときは地面が50〜60℃になることもあり、地面に近い場所の体感温度はさらに上がる可能性もある。

お出かけの際は、ぜひ“地面近くの気温”にも留意をお願いしたい。