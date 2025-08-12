「日経225ミニ」手口情報（12日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限30万5681枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月12日の日経225ミニ期近（2025年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の30万5681枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 305681( 305681)
ソシエテジェネラル証券 127273( 127273)
SBI証券 145774( 62846)
松井証券 45741( 45741)
楽天証券 85277( 40121)
バークレイズ証券 31235( 31235)
サスケハナ・ホンコン 28908( 28908)
日産証券 15790( 15790)
三菱UFJeスマート 21393( 12533)
JPモルガン証券 11597( 11597)
マネックス証券 9346( 9346)
ゴールドマン証券 8702( 8630)
フィリップ証券 4096( 4096)
ビーオブエー証券 2565( 2565)
インタラクティブ証券 2217( 2217)
みずほ証券 1902( 1902)
モルガンMUFG証券 1520( 1478)
大和証券 1298( 1298)
BNPパリバ証券 954( 954)
UBS証券 890( 890)
◯2025年10月限（特別清算日：10月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 3089( 3089)
ソシエテジェネラル証券 2464( 2464)
SBI証券 702( 312)
フィリップ証券 261( 261)
三菱UFJeスマート 252( 224)
JPモルガン証券 93( 93)
マネックス証券 88( 88)
楽天証券 205( 75)
松井証券 59( 59)
バークレイズ証券 39( 39)
インタラクティブ証券 17( 17)
日産証券 13( 13)
ドイツ証券 6( 6)
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 61( 61)
ABNクリアリン証券 54( 54)
フィリップ証券 38( 38)
三菱UFJeスマート 35( 27)
SBI証券 50( 20)
松井証券 16( 16)
マネックス証券 8( 8)
楽天証券 28( 6)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース