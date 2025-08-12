「日経225ミニ」手口情報（12日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限35万9332枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月12日の日経225ミニ期近（2025年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の35万9332枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 359332( 359287)
ソシエテジェネラル証券 195265( 195265)
SBI証券 123795( 48165)
サスケハナ・ホンコン 44038( 44038)
松井証券 43630( 43630)
バークレイズ証券 38408( 37990)
楽天証券 64354( 29262)
日産証券 17049( 16676)
モルガンMUFG証券 12728( 11926)
JPモルガン証券 11049( 11049)
三菱UFJeスマート 16565( 10391)
ビーオブエー証券 8736( 8736)
BNPパリバ証券 8377( 8377)
野村証券 8867( 7433)
マネックス証券 6557( 6557)
ゴールドマン証券 6036( 5804)
みずほ証券 5506( 5502)
フィリップ証券 3597( 3597)
広田証券 2668( 2668)
大和証券 2351( 2351)
岡三証券 4( 0)
◯2025年10月限（特別清算日：10月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 8185( 8185)
ソシエテジェネラル証券 6758( 6758)
フィリップ証券 538( 538)
SBI証券 825( 437)
JPモルガン証券 258( 258)
三菱UFJeスマート 146( 104)
バークレイズ証券 96( 94)
松井証券 75( 75)
楽天証券 235( 63)
マネックス証券 54( 54)
インタラクティブ証券 24( 24)
日産証券 6( 4)
ドイツ証券 2( 2)
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 342( 342)
ABNクリアリン証券 207( 207)
フィリップ証券 120( 120)
SBI証券 42( 22)
三菱UFJeスマート 31( 15)
松井証券 12( 12)
楽天証券 3( 3)
マネックス証券 3( 3)
JPモルガン証券 2( 2)
日産証券 2( 0)
バークレイズ証券 2( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース