»°±ºÂçÃÎ¡¢s**t kingz¡õSHINGO OKAMOTO¤È¥À¥ó¥¹¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡ªMV¶¦±é¤Î»×¤¤½Ð¤ä¿¶ÉÕ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ

¢£¿ô¡¹¤Î¥é¥¤¥Ö¤äMV¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¿6¿Í¤Ç¡¢ÂæËÜ¤Î¤Ê¤¤¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤Ê¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥Èー¥¯¡ª
»°±ºÂçÃÎ¤¬¥À¥ó¥¹Ãç´Ö¤È¶¦¤ËÁ÷¤ëMUSIC ON! TV¡Ê¥¨¥à¥ª¥ó!¡Ë¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¡ØTHE CREW-DAICHI MIURA-¡Ù¤¬¡¢8·î23Æü¤Ë¥ª¥ó¥¨¥¢¤È¤Ê¤ë¡£
»°±ºÂçÃÎ¤¬¡¢¥À¥ó¥¹¤Ë¾ðÇ®¤òÃí¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¶¦¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿¡ÈCREW¡ÊÃç´Ö¡Ë¡É¤È¥À¥ó¥¹°¦¤òßÚÎö¤µ¤»¹ç¤¦¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡£¥À¥ó¥µー¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜÀáÌÜ¤Ç¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¥À¥ó¥¹¡¦¿¶¤êÉÕ¤±¡¢¥À¥ó¥¹³Ú¶Ê¤Ê¤É¡¢Ä¹Ç¯¥À¥ó¥¹³¦¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿¥×¥ì¥¤¥äー¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ç¥£ー¥×¤Ê¥À¥ó¥¹Å¯³Ø¤ò¤È¤³¤È¤ó¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯90Ê¬¤À¡£
º£²ó½¸¤Þ¤Ã¤¿»°±ºÂçÃÎ¤ÎCREW¤Ï¡¢¾ï¤Ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥·ー¥ó¤ÎºÇÀèÃ¼¤Ç³èÌö¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥°¥ëー¥×¡¦s**t kingz¡¢»°±ºÂçÃÎ¤äÆ£°æ É÷¤Ê¤É¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µー¡õ¿¶ÉÕ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¿SHINGO OKAMOTO¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤Î¥é¥¤¥Ö¤äMV¤Ç¤â¶¦±é¤·¤Æ¤¤¿µ¤¿´ÃÎ¤ì¤¿6¿Í¤Ç¡¢ÂæËÜ¤Î¤Ê¤¤¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤Ê¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥Èー¥¯¡£¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¤¤Ë¿©¤Ù¡¢°û¤ß¤¿¤¤¤È¤¤Ë°û¤ß¡¢¤·¤ã¤Ù¤ê¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤·¤ã¤Ù¤ë¡Ä¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶¦±é¤·¤¿MV¤ò¥½¥Õ¥¡ー¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê´Õ¾Þ²ñ¡£ÅöÆü¤Î»×¤¤½Ð¤ä¿¶ÉÕ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£¥×¥é¥¤¥Ùー¥È´¶°î¤ì¤ë¶õ´Ö¤Ç¡¢¥«¥á¥é¤òËº¤ì¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëÍÍ»Ò¤Ë¤ÏCREW¤Ë¤À¤«¤é¤³¤½¸«¤»¤ëÉ½¾ð¤â¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Êµ®½Å¤Ê½Ö´Ö¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÆÏ¤±¤ë¡£
ÈÖÁÈ¾ðÊó
MUSIC ON! TV¡ØTHE CREW-DAICHI MIURA-¡Ù
08/23¡ÊÅÚ¡Ë22:30～24:00
½Ð±é¡§»°±ºÂçÃÎ¡¢s**t kingz¡Êshoji¡¢kazuki¡¢NOPPO¡¢Oguri¡Ë¡¢SHINGO OKAMOTO
ÈÖÁÈ¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.m-on.jp/program/detail/the-crew-daichi-miura-2508/
»°±ºÂçÃÎ OFFICIAL SITE
https://daichi-miura.jp/