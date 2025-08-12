毎シーズン話題を集める「DOUBLE NAME(ダブルネーム)」×PEANUTSのコラボレーションから、2025Autumn Collectionが到着！

DOUBLE NAME×PEANUTSの2025秋冬コレクションが登場！


今回のコレクションは、どこか懐かしさを感じるレトロなムードの秋冬アイテムが勢ぞろい。特に注目したいのが、MLB×PEANUTSコレクションから登場するジャガードニットとスタジアムジャンパー。アメカジ感たっぷりなアイテムは、スポーティーでありながらかわいさも忘れない、まさに“いいとこ取り”な仕上がりだ。

ビジュアルを飾るのは、愛来さん、市川優月さん、小島はなさん、鈴木萌花さんの4人組ガールズグループ「AMEFURASSHI」。チェック柄スカートやデニムとの組み合わせ、ファー帽子を使った秋冬感たっぷりのコーディネートにも注目したい。

普段のAMEFURASSHIとは違う、レトロキュートなスタイリングに注目


■秋コーデを彩る、配色プルオーバー＆ふわもこバッグ

■「PEANUTSコラボ 配色切替プルオーバー」(8800円)

まず紹介するのが、レトロな配色が目を引くポロ衿プルオーバー。フロントには、「FEELING FREE」のメッセージとともに、初期コミックアートならではの味わい深い表情のスヌーピーとチャーリーブラウンの刺しゅうが。バックにも連動したアートがあしらわれ、前後でストーリーが楽しめる。

「PEANUTSコラボ 配色切替プルオーバー(ブラウン)」(8800円)


「PEANUTSコラボ 配色切替プルオーバー(ネイビー)」(8800円)


レッド、ブラウン、ネイビーの3色展開で、どれも秋冬コーデに合わせやすいカラーリング。ユニセックスで楽しめるゆったりサイズなので、カップルでシェアするのもおすすめ。

■「PEANUTSコラボ パッファーショルダーバッグ」(5940円)

スヌーピーの顔をそのままバッグにしたアイテム。白いふわもこ素材は、これ一つで秋冬の季節感を演出してくれる。キャラクターバッグは子どもっぽくなりがちだけど、シンプルな線で描かれたスヌーピーの表情が意外と大人っぽく、大人女子でも持ちやすい。

「PEANUTSコラボ パッファーショルダーバッグ」(5940円)


タテ23×ヨコ26センチと普段使いにちょうどいいサイズ感。肩紐は最長117センチまで調節可能なので、斜めがけでカジュアルに、短めに持ってきっちりめに…とその日の気分でアレンジできる。

■推し球団で選ぶ、MLB×PEANUTSコラボの本格スタジャン＆ニット

MLB×PEANUTSコラボの本格スタジャン＆ニットは9月発売予定


■「MLB×PEANUTSコラボ スタジアムジャンパー」(2万7500円)

待望のMLB×PEANUTSコラボから、本格スタジアムジャンパーがお目見え。パドレスはブラウン、ドジャースはブルー、ヤンキースはレッドと、それぞれの球団のイメージカラーを反映させた、こだわりの3色展開となっている。

「MLB×PEANUTSコラボ スタジアムジャンパー」(2万7500円)


球団毎に配色にもこだわった、アメカジ感たっぷりなスタジャン


フロントは、左右に球団マークとイニシャルワッペンを配した本格派。バックは、野球ファンの心意気を表現したメッセージとともに駆け抜けるスヌーピーがあしらわれ、街歩きはもちろん、球場での観戦時にも視線を集めること間違いなし。

■「MLB×PEANUTSコラボ ジャガードラグランニット」(9350円)

グローブを持ったスヌーピーがジャガード織りで表現されたラグランスリーブのニット。ラグラン袖の配色切り替えがポイントで、襟元と袖口、裾のリブもしっかりしていて、スポーツウェアのような仕上がりに。バックには各球団のロゴがあしらわれ、360度どこから見ても“映える”デザインになっている。

「MLB×PEANUTSコラボ ジャガードラグランニット」(9350円)


バックには球団毎のロゴをあしらいどこから見てもかわいいデザイン


あえてガーリーなミニスカートやトラッドなチェック柄パンツとあわせて、MIXスタイルを楽しみたい。カラーは、パドレスのブラウン、ドジャースのブルー、ヤンキースのブラックの3色展開。

“PEANUTS×MLB”の最強タッグで、野球観戦はもちろん、街でも目立つことまちがいなしっ


■購入方法をチェック

気になるアイテムが見つかったら、購入方法を確認しておこう。店舗によって発売日が異なるので要注意だ。

すでに2025年7月29日からラフォーレ原宿の「L.W.C.」では先行発売がスタートしており、配色切替プルオーバーとパッファーショルダーバッグの2アイテムが購入できる。

オンラインでの購入を希望する人は、2025年8月4日からZOZO TOWNで先行予約が始まっている。自宅でゆっくり選びたい派は、今すぐアクセスしてみて。

そして2025年8月6日(水)からは、DOUBLE NAMEの各店舗(新宿ルミネエスト店・横浜ジョイナス店・梅田エスト店)での販売がスタート。同日、PONEYCOMB TOKYO SHIBUYA109阿倍野店でも、プルオーバーとバッグの取り扱いが始まる。

なお、注目のMLB×PEANUTSコラボアイテム(スタジアムジャンパー、ジャガードラグランニット)は9月中旬の発売予定となっている。人気デザインは即完売の可能性大なので、気になるアイテムは早めにチェックして。

