スヌーピーの初期アートやMLBコラボも！「DOUBLE NAME」×PEANUTS秋コレクションが到着
毎シーズン話題を集める「DOUBLE NAME(ダブルネーム)」×PEANUTSのコラボレーションから、2025Autumn Collectionが到着！
今回のコレクションは、どこか懐かしさを感じるレトロなムードの秋冬アイテムが勢ぞろい。特に注目したいのが、MLB×PEANUTSコレクションから登場するジャガードニットとスタジアムジャンパー。アメカジ感たっぷりなアイテムは、スポーティーでありながらかわいさも忘れない、まさに“いいとこ取り”な仕上がりだ。
ビジュアルを飾るのは、愛来さん、市川優月さん、小島はなさん、鈴木萌花さんの4人組ガールズグループ「AMEFURASSHI」。チェック柄スカートやデニムとの組み合わせ、ファー帽子を使った秋冬感たっぷりのコーディネートにも注目したい。
■秋コーデを彩る、配色プルオーバー＆ふわもこバッグ
■「PEANUTSコラボ 配色切替プルオーバー」(8800円)
まず紹介するのが、レトロな配色が目を引くポロ衿プルオーバー。フロントには、「FEELING FREE」のメッセージとともに、初期コミックアートならではの味わい深い表情のスヌーピーとチャーリーブラウンの刺しゅうが。バックにも連動したアートがあしらわれ、前後でストーリーが楽しめる。
レッド、ブラウン、ネイビーの3色展開で、どれも秋冬コーデに合わせやすいカラーリング。ユニセックスで楽しめるゆったりサイズなので、カップルでシェアするのもおすすめ。
■「PEANUTSコラボ パッファーショルダーバッグ」(5940円)
スヌーピーの顔をそのままバッグにしたアイテム。白いふわもこ素材は、これ一つで秋冬の季節感を演出してくれる。キャラクターバッグは子どもっぽくなりがちだけど、シンプルな線で描かれたスヌーピーの表情が意外と大人っぽく、大人女子でも持ちやすい。
タテ23×ヨコ26センチと普段使いにちょうどいいサイズ感。肩紐は最長117センチまで調節可能なので、斜めがけでカジュアルに、短めに持ってきっちりめに…とその日の気分でアレンジできる。
■推し球団で選ぶ、MLB×PEANUTSコラボの本格スタジャン＆ニット
■「MLB×PEANUTSコラボ スタジアムジャンパー」(2万7500円)
待望のMLB×PEANUTSコラボから、本格スタジアムジャンパーがお目見え。パドレスはブラウン、ドジャースはブルー、ヤンキースはレッドと、それぞれの球団のイメージカラーを反映させた、こだわりの3色展開となっている。
フロントは、左右に球団マークとイニシャルワッペンを配した本格派。バックは、野球ファンの心意気を表現したメッセージとともに駆け抜けるスヌーピーがあしらわれ、街歩きはもちろん、球場での観戦時にも視線を集めること間違いなし。
■「MLB×PEANUTSコラボ ジャガードラグランニット」(9350円)
グローブを持ったスヌーピーがジャガード織りで表現されたラグランスリーブのニット。ラグラン袖の配色切り替えがポイントで、襟元と袖口、裾のリブもしっかりしていて、スポーツウェアのような仕上がりに。バックには各球団のロゴがあしらわれ、360度どこから見ても“映える”デザインになっている。
あえてガーリーなミニスカートやトラッドなチェック柄パンツとあわせて、MIXスタイルを楽しみたい。カラーは、パドレスのブラウン、ドジャースのブルー、ヤンキースのブラックの3色展開。
■購入方法をチェック
気になるアイテムが見つかったら、購入方法を確認しておこう。店舗によって発売日が異なるので要注意だ。
すでに2025年7月29日からラフォーレ原宿の「L.W.C.」では先行発売がスタートしており、配色切替プルオーバーとパッファーショルダーバッグの2アイテムが購入できる。
オンラインでの購入を希望する人は、2025年8月4日からZOZO TOWNで先行予約が始まっている。自宅でゆっくり選びたい派は、今すぐアクセスしてみて。
そして2025年8月6日(水)からは、DOUBLE NAMEの各店舗(新宿ルミネエスト店・横浜ジョイナス店・梅田エスト店)での販売がスタート。同日、PONEYCOMB TOKYO SHIBUYA109阿倍野店でも、プルオーバーとバッグの取り扱いが始まる。
なお、注目のMLB×PEANUTSコラボアイテム(スタジアムジャンパー、ジャガードラグランニット)は9月中旬の発売予定となっている。人気デザインは即完売の可能性大なので、気になるアイテムは早めにチェックして。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
