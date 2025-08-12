「TOPIX先物」手口情報（12日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限2万1240枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月12日のTOPIX先物期近（2025年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万1240枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 21240( 21240)
ソシエテジェネラル証券 11521( 11521)
バークレイズ証券 4316( 4316)
ゴールドマン証券 3866( 3488)
JPモルガン証券 3288( 3288)
BNPパリバ証券 2144( 2144)
ビーオブエー証券 2035( 2035)
UBS証券 1146( 1142)
HSBC証券 1047( 1047)
モルガンMUFG証券 936( 936)
サスケハナ・ホンコン 626( 626)
インタラクティブ証券 430( 430)
SBI証券 330( 274)
日産証券 245( 245)
シティグループ証券 1543( 237)
三菱UFJeスマート 191( 173)
ドイツ証券 61( 61)
松井証券 51( 51)
野村証券 42( 42)
みずほ証券 26( 26)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース