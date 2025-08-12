「TOPIX先物」手口情報（12日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限3万7228枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月12日のTOPIX先物期近（2025年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の3万7228枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 37228( 35646)
ソシエテジェネラル証券 30688( 29158)
JPモルガン証券 8247( 6755)
バークレイズ証券 6936( 6752)
ビーオブエー証券 6042( 4257)
モルガンMUFG証券 4302( 4222)
みずほ証券 4103( 4102)
ゴールドマン証券 4947( 3658)
BNPパリバ証券 3092( 2892)
サスケハナ・ホンコン 2272( 2272)
野村証券 2924( 1400)
SBI証券 1176( 1112)
ドイツ証券 1031( 1031)
三菱UFJ証券 1160( 810)
日産証券 769( 768)
UBS証券 698( 646)
SMBC日興証券 539( 508)
大和証券 463( 413)
広田証券 331( 331)
三菱UFJeスマート 266( 252)
シティグループ証券 219( 0)
東海東京証券 60( 0)
岡三証券 2( 0)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
SBI証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
シティグループ証券 200( 0)
BNPパリバ証券 200( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース