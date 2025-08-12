「日経225先物」手口情報（12日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限1万5194枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月12日の日経225先物期近（2025年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万5194枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 15194( 15074)
ソシエテジェネラル証券 6346( 6346)
サスケハナ・ホンコン 1952( 1952)
バークレイズ証券 1755( 1707)
SBI証券 2691( 1253)
松井証券 1039( 1039)
楽天証券 1687( 991)
JPモルガン証券 957( 915)
日産証券 851( 851)
ゴールドマン証券 783( 665)
ビーオブエー証券 485( 449)
インタラクティブ証券 445( 445)
三菱UFJeスマート 532( 426)
マネックス証券 323( 323)
みずほ証券 290( 290)
モルガンMUFG証券 202( 202)
UBS証券 197( 197)
フィリップ証券 157( 157)
BNPパリバ証券 173( 131)
野村証券 164( 126)
シティグループ証券 472( 0)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 144( 144)
ABNクリアリン証券 105( 105)
松井証券 82( 82)
楽天証券 97( 51)
SBI証券 57( 49)
フィリップ証券 29( 29)
三菱UFJeスマート 34( 22)
バークレイズ証券 19( 19)
日産証券 17( 17)
マネックス証券 9( 9)
JPモルガン証券 7( 7)
インタラクティブ証券 4( 4)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース