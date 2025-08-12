「日経225先物」手口情報（12日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限4万174枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月12日の日経225先物期近（2025年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の4万174枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 40174( 35982)
ソシエテジェネラル証券 26887( 23616)
サスケハナ・ホンコン 7524( 7524)
バークレイズ証券 4313( 4295)
JPモルガン証券 4556( 3418)
ゴールドマン証券 4671( 2725)
モルガンMUFG証券 4658( 2572)
日産証券 2254( 2254)
みずほ証券 3074( 2094)
野村証券 7892( 1938)
ビーオブエー証券 2291( 1814)
SBI証券 3191( 1644)
楽天証券 1990( 1410)
大和証券 1671( 1243)
三菱UFJ証券 1896( 1165)
BNPパリバ証券 3041( 1026)
ドイツ証券 975( 958)
松井証券 945( 945)
SMBC日興証券 956( 856)
インタラクティブ証券 372( 372)
HSBC証券 600( 0)
三菱UFJeスマート 60( 0)
シティグループ証券 60( 0)
UBS証券 30( 0)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 2295( 395)
ABNクリアリン証券 175( 75)
SBI証券 83( 69)
松井証券 58( 58)
楽天証券 59( 37)
バークレイズ証券 30( 30)
三菱UFJeスマート 34( 12)
フィリップ証券 11( 11)
マネックス証券 9( 9)
日産証券 6( 6)
モルガンMUFG証券 4( 4)
JPモルガン証券 301( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
HSBC証券 600( 0)
BNPパリバ証券 500( 0)
ゴールドマン証券 200( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース