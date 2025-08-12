サンワサプライは、背中の蒸れを防ぐ冷却ファン付きリュック「200-BAGBPFAN1」を運営している直販サイト『サンワダイレクト』で発売しました。実売価格は1万8900円（税込）。

記事のポイント ビジネスマンに人気のリュックですが、背中が蒸れやすく夏場にはシャツに汗ジミを作ってしまうことも。そんな悩みに対応する冷却ファン付きのリュックが登場しました。バッテリーを外して底面カバーを取り換えれば、ファンを使わない季節には普通のリュックとしても使えます。夏場の汗にお悩みの方にオススメ。

本製品は、底面に搭載された大型ファンが外気を取り込み、背面ホールから風を放出する冷却ファン付きリュック。炎天下でも背中がムレず、快適に過ごせます。汗をかきやすい通勤やレジャー時に、まるで扇風機を背負っているような涼しさを体感できます。

キャンプ、登山、釣りなどのアウトドアはもちろん、ビジネスカジュアルにも合うブラックカラーとシンプルなデザイン。約25Lの大容量で、A4ファイルやノートPCも収納可能。日常使いにもマッチする多機能バッグです。

冷却ファン付きリュック「200-BAGBPFAN1」

USB-A対応のモバイルバッテリー（※）から給電可能。リュックのショルダーベルトにあるリモコンで風量を3段階（弱・中・強）に調節でき、約4〜9.5時間連続稼働できます（5V/2.4A 容量10,000mAhのモバイルバッテリー使用時）。

※モバイルバッテリーは付属していません。

↑バッテリーはサイドポケットに収容可能。

ファンを使わない季節には、ホール無しの底面カバーに切り替えて通常のバックパックとして使える2WAY仕様。年間を通して活躍する設計で、無駄のないアイテムです。ファン用ホコリよけカバー付きで清潔に保てます。

サンワサプライ 冷却ファン付きリュック「200-BAGBPFAN1」 実売価格：1万8900円（税込）

