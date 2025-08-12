空とパンダがつなぐやさしい世界！PANSHEL'S WORLD（パンシェルズワールド）徹底紹介
空をトコトコと歩く、パンダの天使のおとこのこ「パンシェル」
仲間の「パンデビ」は悪魔がモチーフ。対になった個性的なデザインが魅力のキャラクターです。
心の優しいパンシェルといたずらが大好きなパンデビ、対照的なふたりが織りなすかわいくてあたたかい世界観を紹介していきます。
やさしい眼差しで空を見上げる白黒のパンダ。
ふわふわの雲のような羽を背中に持つその子の名前は「パンシェル」
1990年代に登場し、今また注目を集めるマリモクラフトのオリジナルキャラクターです。
仲間の「パンデビ」とともに描く世界観や魅力、そして最新の展開を紹介します。
「パンシェル」とは？
パンシェルは、空をトコトコ歩く“パンダの天使”の男の子。
誕生日は6月10日。
おっとりで、のんびりや、まぁるいものと、あたたかいものが大好きです。
パンダの神様が、天使たちをつくろうと雲を集めているときに生まれました。
優しくて頑張り屋のパンシェル。
ちょっぴり弱気になるときもあるけれど、友達がピンチの時には力を発揮することも？
仲間の「パンデビ」
パンシェルと一緒にいるのは、いたずら好きだけれど根は優しい「パンデビ」
ひとりぼっちのパンシェルに友だちをつくってやろうと、神様が命を吹き込んだときにうっかりよそ見をして生まれました。
赤い羽を持ち、少しやんちゃな性格ですが、パンシェルとパンデビはいつも一緒。
ふたりのかけ合いが、物語の中で温かい癒しを生み出します。
「PANSHEL’S WORLD（パンシェルズワールド）」の世界観
舞台は、ここではないどこかの、パンダたちが生活する雲の上の世界。
争いのない世界でパンダたちは助け合いながら仲良く暮らしています。
見る人の心をくすぐるかわいらしいデザインと、優しいストーリーが魅力です。
「パンシェル」グッズ＆展開
パンシェルとパンデビのぬいぐるみや雑貨、ファッションアイテムなど、多彩なラインナップが登場。
ふわふわのぬいぐるみから、バッグ、スマホアクセサリーまで、
日常にほっとする癒しを届けてくれます。
今後も楽しい企画や新商品が続々登場予定。
空を見上げれば、今日もどこかでパンシェルたちが歩いているかもしれません。
空とパンダがつなぐやさしい世界！「パンシェル」の紹介でした。
パンシェルグッズのご紹介
パンシェルの魅力をぎゅぎゅっと凝縮
パンシェル縛りで集めてみたよ
