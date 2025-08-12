U21½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤¬¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤Ë¥¹¥È¥ìー¥È¾¡Íø¤·4Ï¢¾¡¡ª¡ÚU21½÷»ÒÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Û
¡¡11Æü¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥¹¥é¥Ð¥ä¤Ç2025½÷»ÒU21À¤³¦Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÎÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ð¥ìー¥Üー¥ëU21½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÏU21½÷»Ò¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡½Ð¾ì24¥Áー¥à¤¬¥×ー¥ëA～D¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥É¡£ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï3Ï¢¾¡¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè4ÀïÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¡¢½Ð¤À¤·¤³¤½¥µ¥¤¥É¥¢¥¦¥È¤Î±þ½·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃæÈ×¤ËÆüËÜ¤Î¥µー¥Ó¥¹¥¨ー¥¹¤ÇÎ®¤ì¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ß¥êー¥É¤¹¤ëÅ¸³«¤Ø¡£¥»¥ó¥¿ー¤«¤é¤Î¥¯¥¤¥Ã¥¯¡¢¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¹¶·â¤ò¹ª¤ß¤Ë»È¤¤Ê¬¤±¤ÆÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¥êー¥É¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ»î¹ç¤¬¿Ê¤ß25-19¤Ç1¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤òÀè¼è¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¯Âè2¥»¥Ã¥È¤Ï¥¹¥¿ー¥È¤«¤éÆüËÜ¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤Æ»î¹ç¤¬¿Ê¤à¡£10-4¤È¥êー¥É¤ò¹¤²¤ë¤â¹¶·â¤Î¼ê¤ò¤ò´Ë¤á¤ºÃå¼Â¤ËÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤ë¡£°ÂÄê¤·¤¿¼éÈ÷¤«¤é¹¶·â¤Ë·Ò¤²¤Æ¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤òÆÍ¤Êü¤·¡¢25-17¤Ç2¥»¥Ã¥ÈÏ¢¼è¤·¤¿¡£
¡¡Âè3¥»¥Ã¥È¡¢ÆüËÜ¤Î3Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¥»¥Ã¥È¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£¥µ¥¤¥ÉÃæ¿´¤Ë¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤ë¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤À¤¬¡¢¶¯¸Ç¤ÊÆüËÜ¤Î¼éÈ÷¤¬ÂÔ¤Á¹½¤¨ÆÀÅÀ¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Â¿ºÌ¤Ê¹¶·â¤ò·è¤áÀª¤¤¤Ë¾è¤ëÆüËÜ¤¬ÃæÈ×°Ê¹ß¤Ï¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤º¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¨¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥®¥ê¥®¥ê¤Ë¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤¬·è¤Þ¤ê¡¢25-12¤ÈÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ»î¹ç½ªÎ»¤·¡¢¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È3-0¤Ç¥¹¥È¥ìー¥È¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡Âè3Àï¤ÎU21½÷»Ò¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢ÂåÉ½Àï¤ËÂ³¤¡¢ÃÞÇÈÂç³Ø1Ç¯À¸¤Î¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ーÂç¿¹ºé°¦¤¬Î¾¥Áー¥àºÇÂ¿¤Î18ÆÀÅÀ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤Ï»Ä¤¹¤È¤³¤í¤¢¤È1Àï¡£4Ï¢¾¡¤Ç¥×ー¥ëD2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢12Æü¡Ê²Ð¡Ë21»þ¤«¤é¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç1¥»¥Ã¥È¤âÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ê¤¯4Ï¢¾¡¤·¡¢¥×ー¥ëD1°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ëU21½÷»Ò¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
ÆüËÜ 3-0 ¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢
Âè1¥»¥Ã¥È 25-19
Âè2¥»¥Ã¥È 25-17
Âè3¥»¥Ã¥È 25-12