か、か、かわいいぃぃいいーーッ♡【3COINS】お出かけに大活躍！「夏っぽバッグ」

夏のお出かけに使いたい「映えるバッグ」を探しているなら、【3COINS（スリーコインズ）】で見つかるかも！ 今回紹介するのは、持つだけで夏気分が一気に高まりそうなデザインが魅力のアイテムたち。おしゃれなのに機能性も兼ね備えていて、レジャーや日常使いなど夏のあらゆるシーンでの活躍が期待できそうです。

パッと目を引くポップな配色が魅力

【3COINS】「チャーム付きバスケットバッグ」\770（税込）

ブルー × ホワイトの爽やかなストライプに、持ち手のオレンジがアクセントになったバスケットバッグ。夏らしさ全開のポップな配色は、お出かけをグッと楽しげな気分にしてくれそう。さらにさりげなく揺れるイエローのチャームが、コーデに遊び心をプラス。汚れを拭き取りやすい素材なので、海やプールなどの水辺にも便利そうです。

大容量 & 軽量で荷物が多い日に大活躍

【3COINS】「大容量メッシュバッグ」\880（税込）

ライトブルーの本体にオレンジのラインが映え、持つだけでコーデを夏っぽくしてくれそうなバッグ。暑い季節にぴったりな透け感のあるメッシュバッグは軽やかで、荷物が多くなりがちなレジャーにおすすめ。公式ECサイトでも「レジャーや旅行、ジムバッグとしても活躍する大容量サイズ」とプッシュされています。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

Writer：licca.M