毎年、お盆の期間中に渋滞や混雑が見られる北陸自動車道ですが、今週後半のUターンラッシュが予想されています。

渋滞しやすい区間やそのピークを専門家に聞きました。NEXCO中日本の高速道路ドライブアドバイザー 鍛冶竜馬さんは、過去の事例や曜日の並びなどから渋滞の日時や場所、その長さなどを予測する「渋滞予測のプロ」です。

今年のUターンラッシュのピークは…？

NEXCO中日本高速道路ドライブアドバイザー 鍛冶竜馬さん「ずばり15日です！」

8月15日金曜日との予測です。

Uターンラッシュは、金沢から滋賀県の米原方面に向かう上り線が渋滞するということです。

東京は「新幹線派」が主流 名古屋や大阪方面で高速道路の利用多く

NEXCO中日本高速道路ドライブアドバイザー 鍛冶竜馬さん「石川県や北陸地方に限って言うと、東京方面は距離があるので新幹線の利用が多く、名古屋や大阪・京都方面に車で向かう人が多い北陸道で特に渋滞が予測されるのは、美川インターチェンジから小松インターチェンジの区間、今庄インターチェンジ付近、敦賀ジャンクション付近の3か所です」

鍛冶さんによると、石川県の美川ICと小松ICの間は、手取橋付近の上下線で連日10kmの渋滞予測です。手取川橋のリニューアル工事で車線が絞られることで、交通集中が予測されるとのこと。

福井県の今庄IC付近と敦賀JCT付近では5kmの渋滞予測で、上り坂やトンネルの入り口で速度が落ちて車間距離が詰まることで渋滞が発生するということです。

渋滞は15日の午前10時以降に本格化し、午後2時から夕方にかけてがピークと予想されています。

金沢西から米原までの所要時間でみると、ピーク時は通常よりも40分長くかかる見込みです。

石川→名古屋 北陸道と東海北陸道だとどっちが早い？

名古屋に向かう時に迷うのが北陸道と東海北陸道のどちらが早いという見立てでしょうか？

NEXCO中日本高速道路ドライブアドバイザー 鍛冶竜馬さん「何も混雑がなければ北陸道で米原JCTに向かうのが一般的だが、その先の名神や北陸道は東海北陸道よりも交通量が多いので、渋滞や交通量によっては東海北陸道の方が早い場合もある」

一番混むとされる15日については、当日の状況次第での判断が必要ということです。

NEXCO中日本高速道路ドライブアドバイザー 鍛冶竜馬さん「リアルタイムの交通情報をiHighway（アイハイウェイ）中日本のサイトで確認できるので、走行経路の交通情報を出発前に確認してほしい」

特に渋滞が予想されている小松ICと美川ICの区間では、17日までの間、ETC車限定の「料金調整」が行われます。

これは、いったん一般道に迂回して同一方向に乗り継いだ場合、通常は高くなる料金が迂回せずに直通した時と同じ金額になるという措置です。NEXCO中日本では余裕を持った計画で高速道路を利用してほしいとしています。