伝説的ロックバンド、デレク・アンド・ザ・ドミノスの共同創設者であり、キーボード奏者として知られるボビー・ウィットロックさんが、8月10日、テキサス州の自宅で家族に囲まれながら亡くなった。77歳だった。短い闘病生活の末の旅立ちだったと、家族がABC Audioに語っている。



【写真】エリック・クラプトン、ジョージ・ハリスンらそうそうたるメンバーと次々と伝説バンド

ウィットロックは1970年、エリック・クラプトン、カール・レイドル（ベース）、ジム・ゴードン（ドラム）とともにデレク・アンド・ザ・ドミノスを結成。唯一のアルバム『いとしのレイラ』は当初商業的には振るわなかったが、後にロック史に残る名盤として再評価され、2000年にはグラミー賞殿堂入りを果たした。



1960年代にデラニー＆ボニー＆フレンズに参加し、クラプトンらと出会う。同グループにはデュアン＆グレッグ・オールマン、ジョージ・ハリスン、リタ・クーリッジ、キング・カーティスなどそうそうたるメンバーが名を連ねていた。



バンド解散後は、ハリスンのソロアルバム『オール・シングス・マスト・パス』にオルガンとピアノで参加。晩年は妻ココ・カーメルと音楽活動を続け、2012年のアルバム『Esoteric』が最後の作品となった。



（BANG Media International／よろず～ニュース）