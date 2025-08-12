原日出子（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/08/12】女優の原日出子が11日、自身のInstagramを更新。家族3人での晩御飯の手料理を公開した。

◆原日出子、手料理を披露


原は「久しぶりに家族3人揃って晩御飯 冷蔵庫にあったもので3品作りました 成城石井のミニハンバーグの買い置きがあったので 色々お野菜と カットトマトで 煮込みハンバーグ」とコメントし、キッチンで煮込みハンバーグなどの手作り料理を披露した。

この投稿に、ファンからは「美味しそう」「料理上手」「想像以上」「本格的すぎる」「家庭的」「愛情たっぷり」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

