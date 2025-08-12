¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë²ñ¼Ò¤«¤é¸½¶â800Ëü±ß¤òº¾¼è¤«¡¡¸µ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î51ºÐ¤ÎÃË¤òÂáÊá¡¡¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÌÛÈë¡¡Í¾ºá¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº¡¡·Ù»ëÄ£
¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë²ñ¼Ò¤«¤é¸½¶â800Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸µ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î51ºÐ¤ÎÃË¤¬·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë²ñ¼Ò¤Î¸µ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦ÈÓÈøÍº°ìÍÆµ¿¼Ô¡Ê51¡Ë¤Ç¤¹¡£
ÈÓÈøÍÆµ¿¼Ô¤Ï2024Ç¯4·î¡¢¡Ö»ä¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÍÎÉþ¤ÎÄÌÈÎ»ö¶È¤Ç¤ª¶â¤òÍÑ°Õ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÇÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤È»ý¤Á¤«¤±¡¢¼«¿È¤Î¸ýºÂ¤Ë¸½¶â800Ëü±ß¤ò¿¶¤ê¹þ¤Þ¤»¡¢¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÓÈøÍÆµ¿¼Ô¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢²ñ¼ÒÂ¦¤¬·Ù»ëÄ£¤ËÈï³²ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÈÓÈøÍÆµ¿¼Ô¤¬ÄÌÈÎ»ö¶È¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÈÓÈøÍÆµ¿¼Ô¤ÏÌÛÈë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·Ù»ëÄ£¤ÏÍ¾ºá¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö·ï¤ò¼õ¤±¡¢¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¤Ï¡Ö¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿¸µ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤ËµÚ¤ó¤À¤³¤È¤Ë¡¢ËÍ¼«¿ÈÂçÊÑ¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£