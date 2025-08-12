美香、13歳息子の後ろ姿公開「逞しくてかっこいい」「高身長」と反響
【モデルプレス＝2025/08/12】モデルの美香が12日、自身のInstagramを更新。息子の後ろ姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】モデル美香、高身長息子公開
「ストーリズにアップした息子の後ろ姿にたくさんのメッセージありがとうございました」と以前ストーリーズにアップした息子の写真に反響があったことを感謝した美香。「思い出にフィードに残してもいいですか」とし、グレーのTシャツを着こなしたかっこいい雰囲気の息子の後ろ姿を公開し、「数ヶ月止まっていましたがまた最近伸びはじめて今は180cm弱！あと何センチ伸びるかな」「＃中学2年生＃13歳＃ラグビー部」とつづっていた。
この投稿にファンからは「逞しくてかっこいい」「素敵な写真」「高身長ですね！」と反響が寄せられている。
美香は2009年に1歳年下の男性と結婚し、2011年に第1子となる男児を出産。2018年に離婚を発表した。（modelpress編集部）
