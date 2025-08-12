Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¡¡¾å¹Ä¤´É×ºÊ¤Ë¥â¥ó¥´¥ëË¬ÌäÊó¹ð¡¡¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÀçÆ¶¸æ½ê¤Ø¡¡±èÆ»¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¾Ð´é¤Ç¤³¤¿¤¨
Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤¬¡¢¾å¹Ä¤´É×ºÊ¤Ë¥â¥ó¥´¥ë¸ø¼°Ë¬Ìä¤ò½ª¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾ÊÅ²¼¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¡Ê12Æü¡Ë¸á¸å4»þÈ¾¤´¤í¡¢ÀÖºä¸æÍÑÃÏ¤ËÅþÃå¤·¡¢±èÆ»¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ø¼Ö¤«¤é¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾ÊÅ²¼¤Ï¡¢Àè·î¡Ê7·î¡Ë6Æü¤«¤é13Æü¤Þ¤Ç¡¢¹ñÉÐ¤È¤·¤Æ¾·ÂÔ¤ò¼õ¤±¤Æ¥â¥ó¥´¥ë¤òË¬Ìä¤·¡¢´¿·Þ¹Ô»ö¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Îº×Åµ¡Ö¥Ê¡¼¥À¥à¡×¤Î³«²ñ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥·¥Ù¥ê¥¢ÍÞÎ±Ãæ¤Ë¥â¥ó¥´¥ë¤Ë°ÜÁ÷¤µ¤ì¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¿Í¤ª¤è¤½1700¿Í¤Î°ÖÎîÈê¤òË¬¤ì¡¢²Ö¤ò¤¿¤à¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾å¹Ä¤´É×ºÊ¤Ø¤ÎÊó¹ð¤Ï¡¢µ¢¹ñÄ¾¸å¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾å¹Ä¤µ¤Þ¤Î¿´Â¡¼£ÎÅ¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦Æþ±¡¤Ë¤è¤ê¡¢±ä´ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£