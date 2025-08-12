aespaウィンター、ミニ丈スウェットから美ウエストチラリ「スタイル抜群」「くびれが理想」
【モデルプレス＝2025/08/12】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のWINTER（ウィンター）が11日、自身のInstagramを更新。キュートなスウェット姿を披露した。
【写真】aespaウィンター、ほっそりウエスト披露
ファッションブランド・POLO RALPH LAURENの韓国アンバサダーを務めるウィンターは、ハートの絵文字とともに投稿し、グリーンのショート丈スウェット姿を着用した、美しいウエストが際立つ姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「くびれが理想」「綺麗」「可愛い」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
