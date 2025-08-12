ＣＢＣ・ＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」が１１日、放送され、コメンテーターとしてゲスト出演した女優に、共演者が驚いた。

１９９６年にドラマ「白線流し」に出演し、清純派女優のイメージの強い女優・酒井美紀（４７）で、番組では２０２１年に不二家の社外取締役に就任したことなど、経歴も紹介された。

コメンテーターの大久保佳代子は「逆になんでこんな情報番組に…」と質問すると、ＭＣの石井亮次アナウンサーが「こんな？！」とツッコミを入れ、スタジオは笑い。大久保が「名古屋までわざわざ来なきゃいけないし、なんで受けちゃったのかな？って」と聞くと、酒井は「私、ほんとに『ゴゴスマ』よく見てるんです」と笑顔。石井アナは「うわーうれしい、ありがとうございます」と喜んだ。

ユージも「きょう楽屋通った時、お名前が…酒井美紀…って（あって）。番宣？！って思いましたもん、女優さんが（来るって）」と驚いたことを明かし、石井アナが「告知がらみ…じゃない」とドラマや映画などの宣伝がらみではないことを説明。酒井は「お話いただいで、はい！やりたいです（と）」と微笑みながら返していた。

酒井は今年６月、ＴＶ出演した際、１０代で時が止まったかのような透明感が「変わらず可愛い♥」「見た目変わらん」などと話題を呼んでいた。