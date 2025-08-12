タレント・なかやまきんに君（４６）が１２日、公式サイトを更新。元スタッフが逮捕されたことを公表し、謝罪した。この日一部で、きんに君が代表を務める会社で、元スタッフが資金８００万円をだまし取ったと報じられていた。

きんに君はサイトで「このたび、一部報道にありました弊社元スタッフの逮捕について御報告申し上げます」とし、「弊社は警察に対して２０２４年６月に弊社を被害者とする被害届を提出し、これが受理されるに至っておりました」と明らかにした。

その上で、詳細に関しては「これより刑事裁判の手続が開始する関係もあり、詳細についてはコメントを控えさせていただきますことをご了承ください」と言及せず。「関係者の皆様、応援して下さっている皆様に御心配をおかけすることとなり、心よりお詫び申し上げます。なかやま本人は今後も変わらず仕事に邁進する所存です。何卒宜しくお願い申し上げます」とした。

さらに、きんに君自身のコメントとして「このたびは私事で皆様に御心配をおかけし、誠に申し訳ございません」と謝罪。「信頼していた元スタッフがこのような行為に及んだことに僕自身大変ショックを受けております。今後も警察関係者の皆様の捜査などに協力していく所存です。お仕事につきましても、今までと変わらず全力で取り組んで参りますので、何卒宜しくお願い申し上げます」と呼びかけた。