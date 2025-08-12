ÉÔÎÑÊóÆ»¤ÎNHK½÷À¥¢¥Ê¡¢µ×¡¹¥ª¥ó¥¨¥¢ÅÐ¾ì¡¡È¯³ÐÁ°¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤òºÆÊüÁ÷
´ûº§ÃËÀ¤È¤ÎÉÔÎÑ´Ø·¸¤ò4·î¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿NHKÈ«»³°áÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢ÁûÆ°È¯³ÐÁ°¤Ë¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÌ³¤á¤¿µª¹ÔÈÖÁÈ¡Ö¶Ã¤¡ªÃÏµå¡ª¥°¥ì¡¼¥È¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¡×¤¬12Æü¡¢NHK¡ÝBS¤ÇºÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤Ïº£Ç¯3·î¤Ë½é²óÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¹õ³¤¤È¥«¥¹¥Ô³¤¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤ì¤¿¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤È¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó¤Î2¹ñ¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¡¢¥³¡¼¥«¥µ¥¹ÃÏÊý¤ÎÆÃ¿§¤òÅÁ¤¨¤ëÆâÍÆ¡£½øÈ×¤Ç¡Ö¸ì¤ê¡¡È«»³°áÈþ¡×¤È¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢È«»³¥¢¥Ê¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÈÖÁÈ¤¬¿Ê¹Ô¤·¤¿¡£
È«»³¥¢¥Ê¤Ï4·î¤ËÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤òÊó¤¸¤é¤ì¡¢Æ±·î18Æü°Ê¹ß¡¢¶âÅÚÆü¤Î¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡ÖNHK¥Ë¥å¡¼¥¹7¡×¡Ê¸á¸å7»þ¡Ë¤Î½Ð±é¸«¹ç¤ï¤»¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£ÈÖÁÈ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¤½¤Î¸å¤â°ú¤Â³¤¡¢È«»³¥¢¥Ê¤¬¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ´é¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î·ÇºÜ¤¬³°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÊý¡¢°ìÉô¤Ç¤Ï¡¢È«»³¥¢¥Ê¤¬¶áÆü¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÉüµ¢¤¹¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
È«»³¥¢¥Ê¤Ï·§ËÜ½Ð¿È¡£ÄÅÅÄ½ÎÂç¤òÂ´¶È¸å¡¢15Ç¯4·î¤ËNHK¤ËÆþ¶É¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ï±Ä¶ÈÃ´Åö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢18Ç¯7·î¤Ë¸Î¶¿¤Î·§ËÜÊüÁ÷¶É¤Ë°ÛÆ°¤·¤¿¸å¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ËÅ¾¿È¤·¤¿°Û¿§¤Î·ÐÎò¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£ÂçºåÊüÁ÷¶É¤ò¤Ø¤ÆÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¼¼¤ËÉëÇ¤¤·¡¢¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¦¥ª¥Ã¥Á9¡×¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤âÌ³¤á¤¿¡£