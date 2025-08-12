ºå¿À¤¬¼ó°ÌÆÈÁö¤Î¥»¥ê¡¼¥°¡¡ÃíÌÜ¤Ï¡Ö£´µåÃÄ¤ÎßõÎõ¤ÊCSÁè¤¤¡×¤Ë
ºå¿À¤¬£²°Ì¡¦µð¿Í¤Ë12¥²¡¼¥à¤ÎÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¼ó°Ì¤òÆÈÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¥»¥ê¡¼¥°¡£³ÆµåÃÄ¤Î»Ä¤ê»î¹ç¤¬40»î¹çÁ°¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ºå¿À¤¬µÕÅ¾Í¥¾¡¤òµö¤¹Å¸³«¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£
¡Ö¤É¤ÎµåÃÄ¤âÅêÂÇ¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Çº®Àï¡×
¥»¥ê¡¼¥°µåÃÄ¤Î¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤¬ÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÍ½Äê¤òÊÑ¹¹¤·¡¢¥¨¡¼¥¹µé¤ÎÅê¼ê¤òºå¿À¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£Í¥¾¡¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï»Ä¤ê5µåÃÄ¤Çºå¿ÀÊñ°ÏÌÖ¤òÉß¤¯¤Ù¤¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤ÏCSÁè¤¤¤¬¤¢¤ë¡£2°Ì¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÌÜÀè¤ÎÇòÀ±¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤Î¤¬¸½¼ÂÅª¤Ç¤¹¡£¤É¤ÎµåÃÄ¤âÅêÂÇ¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Çº®Àï¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ºòÇ¯¤Î¥ê¡¼¥°ÇÆ¼Ô¡¦µð¿Í¤Ï²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬È´¤±¤¿·ê¤òËä¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£303ÆÀÅÀ¤Ï¥ê¡¼¥°4°Ì¡£Åê¼ê¿Ø¤â¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¸Í¶¿æÆÀ¬¤¬3¾¡7ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.50¤ÎÂç¸í»»¤À¡£ºòÇ¯¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó3°Ì¤«¤éCS¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤ÆÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿DeNA¤âÇÈ¤Ë¾è¤ì¤Ê¤¤¡£¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ë¥Õ¥©¡¼¥É¡¢¥Ó¥·¥¨¥É¡¢Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬´¬¤ÊÖ¤·¤Ë¸þ¤±¤Æ¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤«Ì¤ÃÎ¿ô¤À¡£
¥«¥®¤ÏºÇ²¼°Ì¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¡©
3Ç¯Ï¢Â³ºÇ²¼°Ì¤«¤é°æ¾å°ì¼ù´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤¿ÃæÆü¤Ï¼Ú¶â9¤Î4°Ì¡£ÅêÂÇ¤ÇÀïÎÏ¤ÏÀ°¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢Âç·¿Ï¢¾¡¤Ç¼Ú¶â¤ò´°ºÑ¤·¤¿¤¤¡£5°Ì¤Î¹Åç¤Ï7·î¤Ë4¾¡16ÇÔ3Ê¬¤ÈÂç¤¤¯Éé¤±±Û¤·¡£ºòÇ¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤ËÂç¼ºÂ®¤·¤¿°Ì´¤¬¤è¤®¤Ã¤¿¡£¼Ú¶â9¤òÊú¤¨¤ÆÃæÆü¤Ë¾¡Î¨º¹¤Ç²¼²ó¤ë5°Ì¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤¬¡¢2°Ì¡¦µð¿Í¤Ë4.5¥²¡¼¥àº¹¤ÈCS¿Ê½Ð¤Ï¤Þ¤À½½Ê¬Ë¾¤ß¤¬¤¢¤ë¡£½ÕÀè¤ÏÂÇ·â¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¼ç¼´¤Î¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤¬7·î°Ê¹ß¤ÏÂÇÎ¨1³äÂæ¤È¼ºÂ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉüÄ´¤Ç¤¤ë¤«¤¬¥«¥®¤ò°®¤ê¤½¤¦¤À¡£
Á°½Ð¤Î¥»¥ê¡¼¥°µåÃÄ¤Î¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤Ï¡Ö¥»¥ê¡¼¥°¤Î½ç°ÌÁè¤¤¤Ç¥«¥®¤ò°®¤ë¤Î¤ÏºÇ²¼°Ì¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Â¼¾å½¡Î´¡¢Ä¹²¬½¨¼ù¤¬¸Î¾ã¤«¤éÉüµ¢¤·¤ÆÀïÎÏ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë¶ìÀï¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤ÏCS¿Ê½Ð¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
ºÇ¸å¤Þ¤ÇÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤CSÁè¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡ÊÃæÄ®¸²¸ã¡Ë