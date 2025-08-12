１１日にＪ２札幌の監督就任が発表された柴田慎吾氏（４０）が１２日、札幌・宮の沢で行われた練習で始動した。

練習開始前のミーティングでは「何位でも良い、何が何でもＪ１にいこう」とゲキを飛ばし、練習中はミニゲームなどで選手の動きに目をこらした。残りは１３試合。４日後には２戦ぶりの勝利を目指すホーム・秋田戦が控える難しい状況になるが「イチからチームを作っていく時間がないのは重々承知している。今まであるベースの中で、僕自身のフットボールの色を付け加えていきたい。簡単じゃないことは理解している。まずは目の前の秋田戦で可能な限り新しいフットボールを見せて、何よりも勝ち点３を取ることにフォーカスしていきたい」と必勝を期した。

現役を引退した翌２０１１年、ジュニアサッカースクールコーチを皮切りに、中学年代や今季は高校年代のＵ―１８監督と、札幌の下部組織で長く指導してきた実績を買われての監督就任。難局を託されたが「その経験が強み」と言うように、札幌のスタイルは熟知している。

目指すのは、Ｊ１で最高４位に入った１８年のような攻撃的スタイルへの回帰。「ミシャさん（ペトロヴィッチ元監督の愛称）がこのクラブに残してくれた攻撃的なフットボールというものを本当に継承して、もっともっと深めていきたい」と声を大にした。

そのためのプランも思い描かれている。「１つはしっかりと（ピッチの）幅を使って仕掛けたい。攻撃的にやるには後ろの安定がマスト。攻守はつながってくるもの。クロスに対しての守備のところもやっていきたい」と立て直しを図っていく。

指導者ライセンスの面接の際には「将来はコンサドーレのトップチームの監督になって、タイトルをもたらすためにプロライセンスを受講したいです」と話したという。１つの目標はかなったが、ここがゴールではない。「本当に覚悟を持って引き受けたので」。苦境を乗り越えるべく、舵をとっていく。

◆柴田 慎吾（しばた・しんご）１９８５年７月１３日、東京都生まれ。４０歳。浜松大から０８年、当時Ｊ１の札幌に加入。１８７センチの長身を生かしたセンターバックとして０９年までプレー。１０年にＪ２草津（現Ｊ３群馬）へ移籍し、同年オフに現役引退。Ｊ１通算１４試合出場３得点、Ｊ２通算４試合出場０得点。１１年に札幌のスタッフとなり、Ｕ―１５旭川監督、札幌Ｕ―１５監督、札幌Ｕ―１８コーチなどを経て、今年は札幌Ｕ―１８の監督を務めていた。家族は妻と２女。