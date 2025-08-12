香港・尖沙咀の商業施設K11 MUSEAで、人気キャラクターちいかわの大規模展示会「CHIIKAWA DAYS」が8月1日から始まった。

香港のクリエイティブブランドAllRightsReserved（ARR）と、ちいかわの公式ライセンサーのSpiralcute Internationalの特別協力により開催する。“衣・食・住・動”の4つのテーマを中心に、3つのテーマゾーンでのちいかわのストーリーの追体験など、漫画の世界に没入できる展示を多数設ける。イラストレーター、ナガノ氏による「飲茶」特別コレクションのグッズも販売する。当初は8月24日までの開催を予定していたものの、予想を上回る反響を受けて、8月31日まで延長している。

会場外でも、2階建てのラッピングトラムを8月5日まで運行していたほか、8月1日からはMTR尖東駅はちいかわをモチーフとした装飾を行い、一部の改札機はタッチや認証の際にキャラクターオリジナルボイスが流れるようになっている。

香港政府観光局とARRのコラボレーションによる特別企画「CHIIKAWA in Hong Kong Neighbourhoods」では、中環碼頭、西貢海浜長廊、啓徳体育園、東岸板道の4つの主要スポットにちいかわテーマの撮影スポットを設け、これらのスポットを巡る電子スタンプラリーを展開する。会場に設置されたQRコードを読み込むと、各2種類、計8種類の「飲茶」アートスタンプを集めることができ、コンプリートするとカスタマイズ可能なカラーデジタルポストカードが獲得できる。