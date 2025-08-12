戦時の焼け野原で、母に「連れてって！」と泣いてせがんだ知らない子ども。4歳のときの恐怖

NHK朝の連続テレビ小説『あんぱん』で今田美桜さんが演じる主人公の暢子は正義感あふれるまっすぐな女性。しかしまっすぐゆえに教師として「お国のために」と生徒たちに戦地に行くことを奨励するようなことをしたことを心から後悔していきます。戦争は戦地に行った人たちやその家族はもちろん、戦地に行っていない人たちの心にも大きな傷を残したことが伝わります。しかし戦後80年の今、第二次世界大戦時にどんな生活をしていたのか、人々はどんな想いだったのか、語れる人は年々少なくなっています。

たとえば、『わたくし96歳＃戦争反対』の著者である96歳の森田富美子さんは1945年8月9日に長崎での原爆で両親と3人の弟を失いました。当時は16歳。しかし70年もの間、戦争や原爆のことは語れずにいたそうです。91歳のときから戦争反対の想いを自らの手でSNSに発信し続ける富美子さんに敬意を表し、オマージュ企画として、戦争当時、未成年だった人たちの生の声を集めた『わたしが子どもだった頃ーー戦争の時代』という戦後80年連載を不定期でスタートします。

第1回は、東京・杉並で生まれ、終戦時5歳だった松永佳代子さんの話です。前編では、4歳のときに名前と住所、血液型を大声でしっかり言えるように号泣しながら練習させられた体験をお伝えしました。後編では東京大空襲直後に5歳の佳代子さんが見た焼け野原の光景や、引き上げ後も続いた戦争の恐怖について聞いていきます。

【プロフィール】

松永（旧姓・中本）佳代子さん(仮名)

1940年(昭和15年)3月生まれ 現在85歳 （終戦時5歳）

家族構成 父、母、兄2人(長兄は縁故疎開)、本人、妹(終戦後誕生)

父は中島飛行機勤務のエンジニア

東京都杉並区で東京大空襲を受けた後、両親の出身地山形へ引き上げ、終戦を迎える。

今も夢に見る空爆直後の地獄の光景

1945年/昭和20年3月10日の東京大空襲は、下町の墨田区や台東区、江東区に甚大な被害が出たそうですが、東京の西側の郊外だった杉並区も大きな被害を受けました。その前年の空襲(1944年/昭和19年11月24日)から数回、父が勤務していた中島飛行機がB−29の爆撃を受けています。父は幸い爆撃を免れましたが、一緒に働いていた同僚は多数亡くなった方がいたそうです。

家の近くにも戦火が及び、働き先もなくなってしまった両親は、3月10日の東京大空襲をきっかけに、両親の出身地である山形への引き上げを決意したようです。空襲の翌日の朝、私と次兄(小学3年生の長兄は縁故疎開ですでに山形へ)に「もう東京はダメだ」と告げました。

幼かった私は「ダメってどういうことだろう？」と不思議でたまりませんでした。生まれてからほぼずっと戦時中で、東京で暮らしていた私は、なにがどうなったのかさっぱりわかりませんでした。でも「もう最後だから」と、その日に杉並でとくに空爆が激しかった街の中心地に一家で様子を見に行ったとき「もうダメだ」の意味が分かった気がしました。

見渡す限り真っ黒で、焼け残った黒焦げの家の柱。あちこちからまだ煙のようなものが立ち上っていて、まともな建物はひとつもありませんでした。以前、母に連れられてお買い物に来たときの街の風景はどこにもないのです。

この風景は、85歳の今になってもときどき夢に出てきます。今でもとても恐ろしく、この悪夢を見た後は寝汗をびっしょりかいて飛び起きます。昨年の1月に脳梗塞で倒れて記憶をつかさどる脳の海馬の一部にダメージを受けたことから、リハビリで日記をつけていますが、日記をつけ始めた最初の頃には繰り返しこの夢のことを歪んだ字で書いていたものを娘が見つけ、とても心配させてしまいました。でも、この日記の件がきっかけで、こうして私の戦争の記憶を話せたことは自分の人生の整理のためにもよかったのでは、と思っています。

「連れてってー」の声が怖かった

私が地獄のように感じた光景以上に恐ろしかったのは、空襲で両親を亡くしたかはぐれてしまい、焼け跡をさまよう子どもたちの姿でした。私たち家族を見つけると、子どもたちは駆け寄ってきて「連れってってー」と泣きながら付きまとうのです。

戦火で服が焼け焦げ、髪はぐしゃぐしゃ。泣きながら半狂乱になって父や母にしがみついてくる子どもの姿は、申し訳ないけれど本当に恐ろしかった。私は父や母が私を置いて、代わりにこのかわいそうな子を連れて帰るのではないかと気が気ではなくて、絶対に置いて行かれないようにと母の手を強く強く握りしめていました。

母はそんな私を抱きしめるように引き寄せながら、まとわりつく子どもたちに「ごめんね、ごめんね。連れていけないの」と泣いていました。いつもは元気でいたずらっ子の次兄も顔をこわばらせてうつむきながら、父の手をつかんでいました。

あのころは小学3年生以上の子どもは長兄同様、ほとんどが東京から疎開していたはずなので、みんな私といくつも年が離れていない子どもばかり。親とはぐれた子が無事に親と再会し、親を亡くした子もその後、幸せになっていてくれるよう心から思います。

時報のサイレンが鳴るたびにパニック

その数日後に私たち一家は山形にある父の実家へ身を寄せました。まずは私と兄を実家に預け、両親は1度東京に戻って家財道具をまとめて引き上げてきたようです。

父の実家のある地区は、夕方5時になるとそれを知らせるサイレンが鳴るのですが、それが空襲警報のときのサイレンと同じ音で、私はそれを聞くたびにパニックになって大泣きしていました。空襲時のB−29の音、爆弾の破裂する音、人々の怒声、そしてあの焼け野原の光景と「連れてってー」の子どもたちの顔と泣き声が一気に頭の中で私に襲い掛かるのです。

恐ろしすぎて、シクシクとかエーンではなくて、絶叫のような泣き声をあげる私を、近所の子も親戚のいとこたちも「泣き虫かよこ」とからかいました。名前を聞けば「とうきょうと すぎなみく……」と住所から話し始める変な子、地元の方言が理解できず東京言葉でしゃべるおかしな子、と小学校に上がってからも私はいじめられっ子でした。

戦争が終わったことは、長い間知らなかった

山形へ引き上げた後は、いじめられて悲しかったですが、ご飯がたくさん食べられるのは本当にうれしかったです。父の実家は農家だったので、お米は豊富にありました。箸で白米を食べられる毎日は、それだけで幸せでした。配給の雑炊は、カボチャやお芋が主で箸でつまめるようなお米の姿はほとんどなく、お味噌汁みたいにお茶碗に口をつけてすすり込む食べ物でしたからね。

あと、父の実家では牛を飼っていたので、牛乳を飲めるのが楽しみでした。今牛乳を飲んでも、甘味なんて感じませんが、当時お砂糖はほとんどなく甘味に飢えていた私には、牛乳はとても甘い、おやつのような飲み物だったのを覚えています。

父の実家には、うち以外にも東京から引き揚げてきた親戚がたくさん住んでいましたが、子どもの中で小さな女の子は私だけだったこともあり、ときどき祖母がほかのいとこや兄弟たちにないしょで、こっそりお菓子をくれたのも嬉しかったですね。

「おめは泣ぎ虫だげんと、優すくていい子だからね。戦争はさぞおっかねえっけんべね(あんたはなきむしだけど、優しくていい子だから。戦争はさぞ恐ろしかったんだろうね)」と、私の頭を祖母が何度もなでてくれたのを覚えています。

私にとっては、あの焼け野原を見た日が「敗戦」だったように思います。その年の8月15日に日本が負け、玉音放送があったのは、ずいぶん長い間知りませんでした。確かに戦闘機は飛んでこないけど、父の実家は田舎だし、戦争が終わっても生活の厳しさや、学校に上がっていない子どもの生活は戦時中も敗戦直後もほとんど同じ。

戦争中に生まれて、気がついたら終わっていたけどやっぱり生活は苦しくて。父は山形の精密機械工場に入り、すぐに支社を任されていましたから収入が低いということはなかったけれど、とにかく物がなかったんですよ。食べ物はもちろんのこと、本屋に行ってもきれいな絵本は全然売ってなくて、東京に置いてきてしまった絵本を読みたくて仕方ありませんでした。母も「お店に行っても、東京で売っていたような布地や雑貨が棚に並んでいない」と東京の暮らしをよく懐かしんで愚痴っていました。

本当に戦争が終わったんだなって実感したのは、5つ上の長兄が大学受験のために予備校の夏期講習を受けたいといって上京した、終戦から7〜8年後くらいでしょうか。空襲直後に引き上げた東京のことは、それまで意識したことがなかったのですが「あのなんにもない焼け野原になった東京に、大学や予備校ができたんだ」と思ったとき、やっと「戦争は本当に終わったんだな」と感じました。

