¡ÚÊ¬ÀÏ¡Û¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ø¤Î½£Ê¼ÇÉ¸¯¤¬¶Ë¤á¤Æ¾ïµ°¤ò°ï¤·¤Æ¤¤¤ëÆó¤Ä¤ÎÍýÍ³
¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë²áµî¿ôÇ¯¤ÎÍÍ»Ò¤«¤é¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÏÊÆ¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤Î·³ÂâÇÉ¸¯¤òËÜµ¤¤ÇË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£¸å¤Ï¤½¤ì¤ò¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤¹Å¬ÀÚ¤Êµ¡²ñ¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤³¤³¤ØÍè¤Æ¾õ¶·¤Ï¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤â¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÂÇ¤Ä¼ê¤¬¤É¤ì¤Û¤É°Û¾ï¤«¤Ä¶ÛÇ÷´¶¤ËËþ¤Á¤¿¤â¤Î¤«¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë·Á¤Ç¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï£±£±Æü¡¢¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Î·Ù»¡¤òÏ¢Ë®À¯ÉÜ¤Î´ÉÍý²¼¤ËÃÖ¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ÔÆâ¤Ë½£Ê¼¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¼óÅÔ¤Ç¤ÎÈÈºá¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÁÀ¤¤¤À¤È¤¤¤¦¡£
Á°¼Ô¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ï²áµî¤ËÎã¤¬¤Ê¤¤¤¬¡¢¸å¼Ô¤Î½£Ê¼ÇÉ¸¯¤Ï¥ï¥·¥ó¥È¥ó»Ô¤ä¤½¤ÎÂ¾¤ÎÅÔ»Ô¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÁ°Îã¤¬¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬º£Ç¯ºÇ½é¤Ë¹Ô¤Ã¤¿·³¤ÎÇÛÈ÷¡¢¤Ä¤Þ¤ê£²¥«·îÁ°¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¹³µÄ¹ÔÆ°¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ÈÆ±ÍÍ¡¢Æ±»á¤ÏÂçÅýÎÎ¸¢¸Â¤Î¹Ô»È¤Î¶³¦¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¾õ¶·¤¬¡¢²áµî¤ÎÇÛÈ÷»þ¤ÈÆ±Åù¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤âº£²ó¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ï¡¢²áµî¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢Åö¶É¼Ô¤é¤Î´Ö¤Ë¤â°ìÃÊ¤ÎÉÔ°Â¤ò¤â¤¿¤é¤¹¸ø»»¤¬Âç¤¤¤¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÂçÅýÎÎ¤¬°ìÀþ¤ò±Û¤¨¡¢¼«¹ñ¤Ø¤Î·³ÂâÇÛÈ÷¤òÀ¯¼£²½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î·üÇ°¤¬¤¢¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ÌÀ¼¨¤·¤¿ÏÀÍýÅªº¬µò¤Ï¡¢¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç¤ÎÈÈºá¤¬¡ÖÀ©¸æÉÔÇ½¡×¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£Æ±»á¤È¤½¤Î»Ù»ý¼Ô¤é¤Ï¡¢ºÇ¶áÈ¯À¸¤·¤¿À¯ÉÜ¸úÎ¨²½¾Ê¡Ê£Ä£Ï£Ç£Å¡Ë¤Î¸µ¿¦°÷¤òÁÀ¤Ã¤¿»ÄÇ¦¤Ê½±·â¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Î¶§°ÈÈºá¤Ï¼Â¤Î¤È¤³¤í¶áÇ¯¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡££²£°£²£³Ç¯¤³¤½µÞÁý¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï¸º¾¯¡£¼óÅÔ·Ù»¡¤ÎÄ¾¶á¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢º£Ç¯¤Î¶§°ÈÈºá¤ÏÇ¯½éÍè¡¢Á°Ç¯Èæ¤Ç£²£¶¡óÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¡¼¥¿¤Ï¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤Î¶§°ÈÈºá¤¬¾¯¤Ê¤¯¤È¤â²áµî£¶Ç¯¤Î¤É¤Î»þÅÀ¤è¤ê¤â¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡£ÊÆ»æ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È¤¬Êó¤¸¤¿¡£´¹¸À¤¹¤ì¤Ð¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÂçÅýÎÎ£±´üÌÜ¤Î½ªÈ×¤è¤ê¤â¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¤À¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢ÈÈºá¤¬¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ÇÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÈ¯À¸Î¨¤ÏÂ¾¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÅÔ»Ô¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â¹â¤¤¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£¡Ê¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È¤È¥·¥ã¡¼¥ëÀ¯ºö¡¦À¯ÉÜÂç³Ø±¡¤¬º£½Õ¼Â»Ü¤·¤¿À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¡¢ÈÈºá¡¢Ë½ÎÏ¡¢½Æ¤Ï¥ï¥·¥ó¥È¥ó»ÔÌ±¤¬ÃÏ¸µ¤ÇÄ¾ÌÌ¤¹¤ëºÇÂç¤ÎÌäÂê¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¹àÌÜ¤Î¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤ÀÈÈºá¤ò¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤È¤¹¤ë³ä¹ç¤Ï¡¢£²£²Ç¯°Ê¹ßÃø¤·¤¯Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë
¤½¤ì¤Ç¤â»öÂÖ¤¬´û¤ËÀµ¤·¤¤Êý¸þ¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£Ï¢Ë®À¯ÉÜ¤Î²ðÆþ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¤½¤¦¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Îº£²ó¤Î·èÄê¤Ï°ìÃÊ¤È×ó°Õ¡Ê¤·¤¤¡ËÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë±Ç¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿Á¼ÃÖ¤¬¸½»þÅÀ¤ÇÀµÅö²½¤Ç¤¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤¼ÂçÅýÎÎ£±´üÌÜ¤Î½ªÈ×¤Ç¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¤½¤³¤«¤é¤¢¤ëµ¿Ìä¤¬Éâ¤«¤Ö¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÅö³º¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¿ä¤·¿Ê¤á¤ë¾ïµ°¤ò°ï¤·¤¿²ò·èºö¤ËÅ¬¹ç¤¹¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Ìñ²ð¤ÊÁ°Îã¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢£±´üÌÜ¤Î¹â°ÌÅö¶É¼Ô¤é¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬²¿¤«¤Ë¤Ä¤±¤ÆÉôÂâ¤ÎÇÉ¸¯¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¤¬¤ë¤Î¤òÉÔ°Â»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤é¤ÏÆ±»á¤òÀâÆÀ¤·¡¢ÇÉ¸¯¤ò¼Â¹Ô¤·¤Ê¤¤¤è¤¦ÁÊ¤¨¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¹ñÆâÀ¯¼£¤Ë·³Ââ¤¬´ØÍ¿¤¹¤ë±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¯¡¢¾õ¶·¤ò¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤µ¤»¤«¤Í¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£¤³¤ì¤é¤ÎÅö¶É¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥·¥¹¥ÈÅªÆÃ¼Á¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¿ÍÊª¤â¤¤¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤¬½£Ê¼¤ÎÇÉ¸¯¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿Åö³º¤Î¾õ¶·¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·üÇ°¤¬ÄÃ¤Þ¤ë¸ø»»¤Ï¾®¤µ¤¤¡£
²áµî¤ÎÂçÅýÎÎ¤â¤³¤¦¤·¤¿Á¼ÃÖ¤Ï¹Ö¤¸¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤Ï¤Û¤Ü¾ï¤ËË½Æ°¤Î¤è¤¦¤ÊÂçµ¬ÌÏ¤ÊÁûÍð¤Ø¤ÎÂÐ½è¤¬ÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¡£
£²£°Ç¯¤Ë½£Ê¼¤¬È¯É½¤·¤¿ÇØ·ÊÀâÌÀ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½£Ì±Ê¼¤È½£Ê¼¤Ï£±£¹À¤µª¸åÈ¾¤È£²£°À¤µª½é¤á¡¢¿Í¼ïË½Æ°¤ÈÏ«Æ¯¼Ô¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¤ÎÄÃ°µ¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·£±£¸£¶£·Ç¯¤«¤é£±£¹£µ£·Ç¯¤Þ¤Ç¤Î£¹£°Ç¯´Ö¡¢Èà¤é¤òÏ¢Ë®À¯ÉÜ¤Î´ÉÍý²¼¤ËÃÖ¤¤¤¿ÂçÅýÎÎ¤Ï°ì¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î¸å¡¢°ìÏ¢¤ÎÂçÅýÎÎ¤¬½£Ê¼¤òÏ¢Ë®À¯ÉÜ¤Î´ÉÍý²¼¤ËÃÖ¤¡¢¸øÌ±¸¢±¿Æ°»þÂå¤ËÀ¸¤¸¤¿½¹°¤Ê¾ìÌÌ¤ÎÂÐ½è¤ËÅö¤¿¤é¤»¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï£¶£·Ç¯¤Ë¥Ç¥È¥í¥¤¥È¤Çµ¯¤¤¿¿Í¼ïË½Æ°¡¢¤½¤·¤Æ£¶£¸Ç¯¤Î¥¥ó¥°ËÒ»Õ°Å»¦¤Î¸å¤Ë½£Ê¼¤ÎÇÉ¸¯¤¬Í×ÀÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï£²£°£²£°Ç¯¤Ë½£Ê¼¤ÎÇÉ¸¯¤òÍ×ÀÁ¤·¡¢¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¿Í¼ï¤ÎÀµµÁ¤òµá¤á¤ë¹³µÄ±¿Æ°¤ËÂÐ½è¤µ¤»¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤è¤êÁ°¤ËÆ±ÍÍ¤ÎÁ¼ÃÖ¤¬¼è¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê°Û¿Í¼ï´Ö¤ÎÂÐÎ©¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿£±£¹£¹£²Ç¯¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹Ë½Æ°¤¬ºÇ¸å¤À¤Ã¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¸½ºß¤Î¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë°Û¤Ê¤ëÌÜÅª¤Î¤¿¤á¤Ë½£Ê¼ÇÉ¸¯¤òÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£²áµî¤ËÇÉ¸¯¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¡¢¸½¾õ¤ÏÊÌÊª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ø¤Î½£Ê¼ÇÉ¸¯¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿£²¥«·îÁ°¤Î¥È¥é¥ó¥×»á¤Î·èÄê¤Ï¡¢¤Þ¤À²áµî¤ÎÎò»Ë¤Ë±è¤Ã¤¿Æ°¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â°ÛÎã¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£
Åö³º¤ÎË½ÎÏ¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¤è¤ëÊªµÄ¤ò¾ú¤¹°ÜÌ±¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ÎÃæ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤¬¼çÄ¥¤¹¤ë¤Û¤É¿¼¹ï¤Ç¤âÂçµ¬ÌÏ¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££¹£²Ç¯¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹Ë½Æ°¤È¤ÏÈæ³Ó¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤âÃÎ»ö¤«¤é¤Îµá¤á¤¬¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢ÂçÅýÎÎ¤¬½£Ê¼ÇÉ¸¯¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¤Î¤Ï£¶£°Ç¯¤Ö¤ê¤Î½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¤³¤ÎÁ¼ÃÖ¤¬¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¤è¤ë±Û¸¢¹Ô°Ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£½µ¤ÎºÛÈ½¤Ç³ÎÄê¤¹¤ëÍ½Äê¡Ë
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤«¤é¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¼ÂºÝ¤Ë¿·¤¿¤Ê¶ÃÏ¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Î¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡£ÊÆ¹ñÆâ¤Ç¤Î·³»ÈÍÑ¤Ë¹ñÌ±¤Ï²ûµ¿Åª
º£²ó¤ÎÆ°¤¤ËÂç¤¤ÊÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ëÆó¤ÄÌÜ¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬ÊÆ¹ñÌ±¤Îµá¤á¤Æ¤¤¤ëÁ¼ÃÖ¤À¤È¤ÏÅþÄì»×¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¹ñÌ±¤ÏÁêÅö¤Êµ¿¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï£¶·î¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¹³µÄ¹ÔÆ°¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ½£Ê¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯³¤Ê¼Ââ¤âÇÉ¸¯¤·¤¿¡£³¤Ê¼ÂâÇÉ¸¯¤ÎÌÜÅª¤ÏÏ¢Ë®À¯ÉÜ¤Î»ÜÀß¤ÎËÉ±Ò¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë·ã¤·¤¤¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤ÎÍ½Â¬¤âÉâ¾å¤·¤¿¡£
°ìÉô¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¸«²ò¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿¤¬¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È¤È¥·¥ã¡¼¥ëÀ¯ºö¡¦À¯ÉÜÂç³Ø±¡¤¬¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¾õ¶·¤òÃí»ë¤¹¤ëÊÆ¹ñÌ±¤Î¤¦¤Á½£Ê¼µÚ¤Ó³¤Ê¼Ââ¤ÎÇÉ¸¯¤ËÈ¿ÂÐ¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤Ï£µ£´¡ó¤È¡¢»¿À®¤Î£³£·¡ó¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¿ô½µ´Ö¸å¤Î¥¥Ë¥Ô¥¢¥Ã¥¯Âç³Ø¤ÎÄ´ºº¤Ç¤â¡¢½£Ê¼¤ÎÇÉ¸¯¤Ï£µ£µ¡óÂÐ£´£³¡ó¡¢³¤Ê¼Ââ¤ÎÇÉ¸¯¤Ï£¶£°¡óÂÐ£³£·¡ó¤Ç¤½¤ì¤¾¤ìÈ¿ÂÐ¤¬¾å²ó¤Ã¤¿¡£¡ÊÌµÅÞÇÉÁØ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢³¤Ê¼Ââ¤ÎÇÉ¸¯¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¤È¤Î²óÅú¤¬»¿À®¤Î£²ÇÜ¤òÄ¶¤¨¤¿¡Ë
£²£°Ç¯¤Î£Ã£Î£Î¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÂçÅýÎÎ¤¬¡ÖÊÆ¹ñÆâ¤Î¹³µÄ±¿Æ°¤ÎÂÐ±þ¤È¤·¤ÆÊÆ·³¤òÇÛÈ÷¤¹¤ë¡×¤³¤È¤¬ÉÔÅ¬ÀÚ¤À¤È»×¤¦¤«¤È¤ÎÌä¤¤¤ËÂÐ¤·¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤À¤È»×¤¦¤¬£¶£°¡ó¡¢»×¤ï¤Ê¤¤¤¬£³£¶¡ó¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£
½¾¤Ã¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÄó°Æ¤Ï¥ê¥¹¥¯¤ò´Þ¤ó¤À¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ë¡¢ÂçÅýÎÎ¤¬¾ïµ°¤ò°ï¤·¤¿Á¼ÃÖ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ºÆ»°¼¨º¶¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÁ¼ÃÖ¤òÄÌ¤¸¤Æ·³Ââ¤¬¹ñÆâ¤Î¼£°Â°Ý»ý¤ÎÌò³ä¤òÃÊ³¬Åª¤Ë¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¹ñÆâ¤ÎÂ¾¤ÎÃÏ°è¤Ë¤âÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¯¡£¤³¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤òµ¯¤³¤»¤Ð¡¢¤³¤³¤ÇÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤Î¤ÈÆ±Åù¤Þ¤¿¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤Î°µÎÏ¤ÇÂÐ½è¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë·³Ââ¤òÇÉ¸¯¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¤½¤¦½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£¹³µÄ¹ÔÆ°¤¬Ë½ÎÏÅª¤Ë¤Ê¤ëÃæ¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤À¤Ã¤¿¡£
£±£±Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï½£Ê¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¸½Ìò¤ÎÊ¼»Î¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë²ÄÇ½À¤âÇÓ½ü¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£¤¿¤À¼ÂºÝ¤Ë¤½¤ì¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤â½Ò¤Ù¤¿¡£¤Þ¤¿¥·¥«¥´¤ä¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ê¤É¤ÎÅÔ»Ô¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Î¼êË¡¤òÍÑ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¼¡¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¡£¤â¤¦¾¯¤·¸å¤Ç¡£¤³¤ì¤ò¼Â¹Ô¤·¤è¤¦¡£¤Þ¤È¤á¤Æ¼Â¹Ô¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¤Ò¤È¤Þ¤º¤ÏÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÏÁêÅöÁá¤¯¤³¤È¤¬¿Ê¤à¤À¤í¤¦¡×¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¤½¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¤«¤éÉ¬Í×¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢²æ¡¹¤Ï¥·¥«¥´¤Ç¤âÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤¹¤ë¡£¤¢¤½¤³¤ÏºÇ°¤À¡×
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï²áµî¤Ë¤â¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¶¼Ç÷¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£º£¤Ï¤½¤ì¤ËÂ³¤¯¤ä¤êÊý¤Ç¡¢²æ¡¹¤ÎµöÍÆÈÏ°Ï¤ò»î¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ²æ¡¹¤¬½¾Íè¤È¤Ï¶Ë¤á¤ÆÊÌ¼ï¤Î¹ñ¤òµöÍÆ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤ò¡£
ËÜ¹Æ¤Ï¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥Ö¥ì¥¤¥¯µ¼Ô¤Ë¤è¤ëÊ¬ÀÏµ»ö¤Ç¤¹¡£