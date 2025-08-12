サンド伊達、仙台のアーケード街で「こういうところ歩くと帰ってきたくなる。あ〜…帰りたい」
お笑いコンビ・サンドウィッチマンの伊達みきお（50歳）が、8月10日に放送されたバラエティ番組「かのサンド」（フジテレビ系）に出演。仙台のアーケード街を散策し、「こういうところ歩くとほんと仙台帰ってきたくなる。あ〜…帰りたい」としみじみと語った。
番組は今回、サンドウィッチマンの故郷である、仙台の街中を散策。大きなアーケード街を散策しながら、学生時代に通った青春グルメが味わえるお店を目指していく。
その道中、仙台の老舗百貨店・藤崎の脇を通りながら、伊達は「仙台の老舗デパート、藤崎、大好き」「この辺もいいよね、やっぱ歩くと。アーケードね」「オレの大好きな道です。仙台の象徴だからね、このアーケードはね」とコメント。
タレント・狩野英孝も「駅から（東北一の繁華街の）国分町に行く通りですよね」「僕が20年以上前に、高校生の頃、土日、（地元の栗原から）仙台に来て、この辺でストリートライブ」していたと語る。
そして伊達は「いやいいなぁ、こういうところ歩くとほんと仙台帰ってきたくなる。あ〜…帰りたい」としみじみと語った。
ちなみに、藤崎大好きな伊達は「オレは大好きだから藤崎が。（所属事務所の）グレープカンパニーのお中元とか全部藤崎です」と話し、藤崎のCMソング「好きさこの街が」を熱唱した。
番組は今回、サンドウィッチマンの故郷である、仙台の街中を散策。大きなアーケード街を散策しながら、学生時代に通った青春グルメが味わえるお店を目指していく。
タレント・狩野英孝も「駅から（東北一の繁華街の）国分町に行く通りですよね」「僕が20年以上前に、高校生の頃、土日、（地元の栗原から）仙台に来て、この辺でストリートライブ」していたと語る。
そして伊達は「いやいいなぁ、こういうところ歩くとほんと仙台帰ってきたくなる。あ〜…帰りたい」としみじみと語った。
ちなみに、藤崎大好きな伊達は「オレは大好きだから藤崎が。（所属事務所の）グレープカンパニーのお中元とか全部藤崎です」と話し、藤崎のCMソング「好きさこの街が」を熱唱した。