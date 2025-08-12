¹â¶¶¿¿Íü»Ò¡¢²»³Ú²È¤Î81ºÐÉ×¤È¡È´é½Ð¤·¡É2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç·ëº§µÇ°Æü¤òÊó¹ð¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¡×¡¡É×ÉØ¤Ç¤Î¿©»ö²ñ¤Ç¤Ï32Ç¯Á°¤Îµó¼°ÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë
¡¡²Î¼ê¤Î¹â¶¶¿¿Íü»Ò¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö8·î5Æü¡¢·ëº§µÇ°Æü¤Î¤ª½Ë¤¤¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢É×¤Ç²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¢¥Ø¥ó¥ê¡¼¹À¥¡Ê81¡Ë¤È¤ÎÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤Î¤ª2¿Í¡×É×¡¦¥Ø¥ó¥ê¡¼¹À¥¤È¤Î¡È´é½Ð¤·¡ÉÉ×ÉØ2¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¤Î¹â¶¶¿¿Íü»Ò
¡¡¡Ö½ë¤¤²Æ¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤¿¤á¾ÆÆù¤Ç¥¹¥¿¥ß¥Ê¥Á¥ã¡¼¥¸¡×¤È¡¢¤ª½Ë¤¤¤Ï¾Æ¤ÆùÅ¹¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£¿©»öÃæ¤Ï¡Ö32Ç¯Á°¤Ë¼°¤òµó¤²¤¿¥Ð¥ß¥å¡¼¥À¤Ç¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¤·¤ÇÀ¹¤ê¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¢ö¡×¤È³Ú¤·¤²¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢²ÖÂ«¤È¥Ç¥¶¡¼¥È¤Î¥á¥í¥ó¤òÁ°¤Ë´ó¤êÅº¤¤¹ç¤¤¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÉ×ÉØ¤Î»Ñ¤¬¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖSNS¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´ó¤»¤é¤ì¤¿½ËÊ¡¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö·ëº§µÇ°Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤Î¤ª2¿Í ¤³¤ì¤«¤é¤âËö±Ê¤¯ÃçÎÉ¤·É×ÉØ¤Ç¡×¡ÖÆ´¤ì¤Î¤´É×ÉØ¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ë´¥ÇÕ¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹À¥¤Ï¡¢¥Ú¥É¥í¡õ¥«¥×¥ê¥·¥ã¥¹¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£1978Ç¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÎ¥¤ì¡¢¥Ø¥ó¥ê¡¼¥Ð¥ó¥É¤ò·ëÀ®¡£82Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¹â¶¶¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡¦¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
