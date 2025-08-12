¥ä¥¯¥ë¥È¡¦¥ª¥¹¥Ê¤¬²¼È¾¿È¤ÎÄ¥¤ê¤òÁÊ¤¨¤Æº£µ¨99»î¹çÌÜ¤Ç½é¤Î·ç¾ì¡ÄÁ°Ìë¤Ï½é²ó¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤ËÂà¤¯
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¡¼DeNA¡Ê2025Ç¯8·î12Æü¡¡¿ÀµÜ¡Ë
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¥Û¥»¡¦¥ª¥¹¥ÊÆâÌî¼ê¡Ê32¡Ë¤¬º£µ¨½é¤á¤Æ¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤ì¤¿¡£¡Ö3ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿11Æü¤ÎDeNAÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Ç²¼È¾¿È¤ÎÄ¥¤ê¤òÁÊ¤¨¤ÆÅÓÃæ¸òÂå¡£½é²ó¤Î¹¶·â¤Ç»Íµå¤òÁª¤ó¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¹¤°¤ËÂåÁö¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¹âÄÅ´ÆÆÄ¤Ï¡Öµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¡ÊÁ°¥«¡¼¥É¤Îºå¿ÀÀï¡Ë¤«¤é²¼È¾¿È¤ËÄ¥¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£º£Æü¤Ï½é²ó¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¡ÊÄ¥¤ê¤¬¡Ë¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÌÀÆü¤Ï¤¤¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£ÌµÍý¤Ï¤µ¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢µÙ¤Þ¤»¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÌëÌÀ¤±¡¢Âç»ö¤ò¤È¤Ã¤Æ¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤¹¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥ª¥¹¥Ê¤Ï³«Ëë¤«¤é11Æü¤ÎDeNAÀï¤Þ¤ÇÁ´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÀþ¤ÎÃì¤È¤·¤ÆÂÇÎ¨¡¦258¡¢8ËÜÎÝÂÇ¡¢46ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£