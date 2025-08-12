à¥®¥å¥é¥¤¥óá¤Ë¿·¤¿¤ÊÃç´Ö¤¬⁉¡Ö°¦♡¥¹¥¯¥ê¡Á¥à¡ª¡×Åìµþ¥É¡¼¥àÈäÏª¸å¤Îà¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²èá¤âÂçÏÃÂê¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¶¸¤¤¤½¤¦¡×
¥É¡¼¥à¤òÍÉ¤é¤¹¤Û¤É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î´¿À¼
¡¡9¡¢10Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È»öÌ³½ê¡ÖSMENTERTAINMENT¡×¤¬¼çºÅ¤Î¥é¥¤¥Ö¡ÖSMTOWN LIVE 2025 in TOKYO¡×¤ÇÆÃÊÌ¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤¿3¿ÍÁÈ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬·ã¤·¤¯ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Çà¥®¥å¥é¥¤¥óá¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Ô¥ó¥¯¥¹¡¼¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¡ÖSUPER JUNIOR¡×¤Î¥¥å¥Ò¥ç¥ó¡¢»ç¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤¿¡ÖÅìÊý¿Àµ¯¡×¤Î¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¤Ë¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¿å¿§¥¹¡¼¥Ä¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¡ÖRIIZE¡×¤Î¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿3¿Í¤¬ÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÇÇúÈ¯Åª¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ë¥á¡Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö!¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦AiScReam¤Î³Ú¶Ê¡Ö°¦♡¥¹¥¯¥ê¡Á¥à¡ª¡×¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤È¤¹¤°¤ËSNS¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¾å¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ø¼°SNS¤Ç¤â3¿Í¤Î¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤¬¶¦Æ±¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¤¬¤³¤¦¤¤¤¦¤Î»£¤Ã¤Æ¤ë¤Î¸«¤ë¤È¤Ê¤ó¤«´ò¤·¤¤¤è¤Í¾Ð¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æ²ñ¾ì¤Ç¶¸¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö°áÁõ¤â¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ä¥ï¥Ã¥Ú¥ó¶Å¤Ã¤Æ¤Æ¹¥¤¡×¡Ö¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¥Á¡¼¥¯²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÂçµã¤·ã¥á¥í°Æ·ï¡×¤Ê¤É¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£