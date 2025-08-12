¡Ö¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×·Ù»ëÄ£ÁÜºº1²Ý¡¦¸µ·ÙÉô¤ÎÃË¤¬µ¯ÁÊÆâÍÆÇ§¤á¤ë¡¡²ÐºÒ¸½¾ì¤«¤é¸½¶âÅð¤ó¤ÀÀàÅð¤Îºá¡¡¸¡»¡¡Ö»ö·ïÀ¤Ê¤¤²ÐºÒ¸½¾ì¤Ç¤Ï¾ÜºÙ¤ÊÁÜºº¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¡×¤È»ØÅ¦
ÁÜºº¤ÇË¬¤ì¤¿²ÐºÒ¸½¾ì¤«¤é¸½¶â¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢ÀàÅð¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿·Ù»ëÄ£ÁÜºº1²Ý¡¦¸µ·ÙÉô¤ÎÃË¤Î½é¸øÈ½¤¬³«¤«¤ì¡¢ÃË¤Ïµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£ÁÜºº1²Ý¤Î²ÐºÒÁÜºº¤òÃ´Åö¤¹¤ë·ÙÉô¤À¤Ã¤¿À¯ÌîÎ¼ÆóÈï¹ð¡Ê51¡Ë¤Ï¡¢2022Ç¯¤«¤éº£Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÁÜºº¤ÇË¬¤ì¤¿ÅÔÆâ3¤«½ê¤Î²ÐºÒ¸½¾ì¤«¤é¸½¶â¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½640Ëü±ß¤òÅð¤ó¤Àºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦¡Ê12Æü¡Ë¤Î½é¸øÈ½¤ÇÀ¯ÌîÈï¹ð¤Ï¡¢¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢µ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¸¡»¡Â¦¤ÏËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ç¡¢ÈÈ¹Ô¤ÎÆ°µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈï¹ð¿Í¤Ï¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤ä»Ò¤É¤â¤Î³ØÈñ¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ê¤É¤ËÉÔ°Â´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö»ö·ïÀ¤¬¤Ê¤¤²ÐºÒ¸½¾ì¤Ç¤Ï¾ÜºÙ¤ÊÁÜºº¤Ï¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨ÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÛÈ½¤Ç¤Ï¡¢»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤¿·Ð°Þ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸¡»¡Â¦¤ÎËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£Ç¯1·î¡¢Åìµþ¡¦¹¾Åì¶è¤Î²ÐºÒ¸½¾ì¤Ç¡¢À¯ÌîÈï¹ð¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¿¥Ý¡¼¥Á¤«¤é¸½¶â1000±ß¤òÈ´¤½Ð¤·¤Æ¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤ò¾ÃËÉ»Î¤¬ÌÜ·â¡£Êó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤Î¾ÃËÉ»Î¤Î¾å»Ê¤¬¡Öµö¤»¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤ËÄÌÊó¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼¡²ó¤ÎºÛÈ½¤Ï¡¢10·î1Æü¤Ë³«¤«¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
