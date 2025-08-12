¡Ö47ºÐ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤!¡×É×¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¡¢2»ù¤ÎÊì¡Ä47ºÐ½÷Í¥à¿¿¤Ã¥Ô¥ó¥¯á¶á±Æ¤Ë¥Í¥Ã¥È¾×·â¡ÖÍÅ±ð¤Ê¤ª»Ð¤µ¤ó¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¥Ô¥ó¥¯¤¬»÷¹ç¤¦¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤è¡¼!¡×
à¿¿¤Ã¥Ô¥ó¥¯á¤ò¤Þ¤È¤¤¡Ä
¡¡8Æü¤Ë47ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿½÷Í¥¤¬¡¢ÇÉ¼ê¿§°áÁõ¤ò¸«»ö¤ËÃå¤³¤Ê¤·¤¿¼ã¡¹¤·¤¤»Ñ¤ò¸ø³«¤·SNS¾å¤Ç¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¢¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¤¬¤é¤â²Ú¤ä¤«¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ÏÇòÀÐÈþÈÁ(47)¡£
¡¡¡Ö²¿¸Î¤À¤«¶á¤´¤í¼«Ê¬¤ÎÇ¯Îð¤ò´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤Æ48ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤ä¤é47ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹!!!¡×¤È¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¾¡¼ê¤ËÆÀ¤·¤¿µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ç¯Îð¤Î¿ô»ú¤òµ¤¤Ë¤·¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊúÉé¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö47ºÐ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤!¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¥Ô¥ó¥¯¤¬»÷¹ç¤¦¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤è¡¼!¡×¡ÖÍÅ±ð¤Ê¤ª»Ð¤µ¤ó¤ÎÈþÈÁ¤µ¤ó¡£¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¼ã¡¹¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇòÀÐ¤Ï2016Ç¯¤Ë¸µV6¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö20th Century¡×¤ÎÄ¹ÌîÇî(52)¤È·ëº§¡£18Ç¯¤ËÄ¹ÃË¤ò¡¢19Ç¯¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£