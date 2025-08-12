ËÜÅÄ·½Í¤¡¢Æîµþ»ö·ï¤Î¼çÄ¥¤ò¤Þ¤¿ÊÑ¤¨¤ë¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Õ¤Ë¤ã¤Õ¤Ë¤ã¤Ê°Õ¸«¡×¡Ö¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤Î¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¸·¤·¤¤À¼Â³½Ð
¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎËÜÅÄ·½Í¤¤µ¤ó¤Ï8·î12Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Æîµþ»ö·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¡È¥¹¥¿¥ó¥¹¡É¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÅê¹Æ¡ÛËÜÅÄ·½Í¤¤Î¹Í¤¨¤È¤Ï¡©
Æ±¥Ý¥¹¥È¤Ï¡ÖÂè°ì¤Ë¡¢Åö»þ¤ÎÊóÆ»¤ä¾Ú¸À¤Ï¡¢¹ñÌ±ÅÞ¤ä¶¦»ºÅÞ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥½Ï¢¤Î¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¹©ºî¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÂèÆó¤Ë¡¢¹ñ²È¤ä·³¾åÁØÉô¤¬ÁÈ¿¥Åª¡¦·×²èÅªµÔ»¦¤òÌ¿¤¸¤¿¤³¤È¤òÎ¢¤Å¤±¤ëÀµ¼°¤Ê¸øÊ¸½ñ¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ä¤ÎÇ§¼±¤Ç¤¹¡×¡ÖÂè»°¤Ë¡¢Îò»ËÀï¤Ç¤Ï°ì¼¡»ñÎÁ¤ä¸øÊ¸½ñ¤ÎÊÝÂ¸¡¦¸ø³«¤¬¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¹¡×¡ÖÂè»Í¤Ë¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤Ï´¶¾ðÅªÂÐÎ©¤Ë´Ù¤é¤º¡¢»ö¼Â¡¦Ê¸Ì®¡¦»ËÎÁÈãÈ½¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÎäÀÅ¤Ë¸¡¾Ú¤¹¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¼çÄ¥¡£
ËÜÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡ÖËÍ¤â²þ¤á¤Æ¤³¤Î»ö·ï¤Ø¤Ï¡Ø·ëÏÀÉÕ¤±¤¬Æñ¤·¤¤¡£°ú¤Â³¤ÊÙ¶¯¤¬É¬Í×¡Ù¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤ò²þ¤á¤ÆÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤È8Æü¤Ë¡ÖËÍ¤â¤½¤¦¿®¤¸¤Æ¤ë¡×¤È¡¢ÆüÃæÀïÁè¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ·³¤Ë¤è¤ëÂçµÔ»¦¤ò¹ÎÄê¤¹¤ë°Õ¸«¤ò»Ù»ý¤·¡¢ÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¡£ÍâÆü¤Ë¤Ï¡ÖÀÐ¸¶¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Îò»Ë¤Î¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢´õË¾Åª¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À°ì¼¡»ñÎÁ¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤¿¤é¡¢»ö¼Â¤Ï¤Û¤ÜÎò»ËÄÌ¤ê¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÀ¡¢ËÍ¤Î´Ö°ã¤¤¤Ç¤·¤¿¡£(²þ¤á¤ÆÊÙ¶¯¤¹¤ë¥¥Ã¥«¥±¤òÄº¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª)¡×¤È¡¢Ä´¤Ù¤¿°ì¼¡»ñÎÁ¤Ê¤É¤âµºÜ¤·¡¢¹Í¤¨¤òÄûÀµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡ÖÆîµþ»ö·ï°ÊÁ°¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ½é¤Î¥Ý¥¹¥È¤«¤é¡Ø¤ª¼êËÜ¤ò¸«¤»¤è¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¡ØÆñ¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÃåÃÏÅÀ¤Þ¤Ç·è¤á¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤ÈÁÛÁü¤·¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¶¶¼ò ±ÍÎïÎÜ)
¡ÚÅê¹Æ¡ÛËÜÅÄ·½Í¤¤Î¹Í¤¨¤È¤Ï¡©
¡Ö·ëÏÀÉÕ¤±¤¬Æñ¤·¤¤¡£°ú¤Â³¤ÊÙ¶¯¤¬É¬Í×¡×¡ÖºÆ¹Í¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Æîµþ»ö·ï¤Ï·ëÏÀ¤ò½Ð¤¹¤Î¤¬¶Ë¤á¤ÆÆñ¤·¤¤ÌäÂê¤Ç¤¹¤Í¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿ËÜÅÄ¤µ¤ó¡£NHKÅÞ½êÂ°¤ÎÉÍÅÄÁï¤µ¤ó¤Î¡ÖËÜÅÄ·½Í¤¤µ¤ó¤¬Îò»Ë¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Á¡¢»ñÎÁ¤ËÄ¾ÀÜ¤¢¤¿¤ë»ÑÀª¤ÏÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Æîµþ»ö·ï¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î½ÅÍ×¤Ê»ëÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Þ¤È¤á¤¿¥Ý¥¹¥È¤ò°úÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡ÖËÍ¤â²þ¤á¤Æ¤³¤Î»ö·ï¤Ø¤Ï¡Ø·ëÏÀÉÕ¤±¤¬Æñ¤·¤¤¡£°ú¤Â³¤ÊÙ¶¯¤¬É¬Í×¡Ù¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤ò²þ¤á¤ÆÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤È8Æü¤Ë¡ÖËÍ¤â¤½¤¦¿®¤¸¤Æ¤ë¡×¤È¡¢ÆüÃæÀïÁè¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ·³¤Ë¤è¤ëÂçµÔ»¦¤ò¹ÎÄê¤¹¤ë°Õ¸«¤ò»Ù»ý¤·¡¢ÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¡£ÍâÆü¤Ë¤Ï¡ÖÀÐ¸¶¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Îò»Ë¤Î¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢´õË¾Åª¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À°ì¼¡»ñÎÁ¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤¿¤é¡¢»ö¼Â¤Ï¤Û¤ÜÎò»ËÄÌ¤ê¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÀ¡¢ËÍ¤Î´Ö°ã¤¤¤Ç¤·¤¿¡£(²þ¤á¤ÆÊÙ¶¯¤¹¤ë¥¥Ã¥«¥±¤òÄº¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª)¡×¤È¡¢Ä´¤Ù¤¿°ì¼¡»ñÎÁ¤Ê¤É¤âµºÜ¤·¡¢¹Í¤¨¤òÄûÀµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»ö¼Â¤Ï»ö¼Â¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤ó¤À¤è¡×º£²ó¡¢ºÆÅÙ¤Î°Õ¸«ÊÑ¹¹¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Õ¤Ë¤ã¤Õ¤Ë¤ã¤Ê°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¤»»ñÎÁ¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«¤éºÇ°¤ÎÁÛÄê¤È¤·¤Æ¤ÏÈãÈ½¶²¤ì¤Æai¤ËÊ¹¤¤¤Æ»ñÎÁ¤òÍåÎó¤µ¤»¤¿¤À¤±¡¡¤Á¤ã¤ó¤È»ñÎÁÆÉ¤ó¤Ç¤Í¡×¡Ö¤³¤ì¤é¤¬°ì¼¡»ñÎÁ¤Ç¤¹¥É¥ä¥¡¤·¤Æ180ÅÙ°Õ¸«ÊÑ¤¨¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¡×¡Ö°ì´ÓÀ¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¡Ø¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤â¤¦²¶¤ËÊ¹¤¯¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤³¤È¤«¤Ê¡×¡ÖËÜÅÄ¤µ¤ó¡¢¤â¤¦¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤Î¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÉÍÅÄÁï¤µ¤ó¤¬²¿¼Ô¤«¡¢Á´¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¡¢¡¢¡×¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢»ö¼Â¤Ï»ö¼Â¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤ó¤À¤è¡£ÊÙ¶¯¤òÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°Î¤¤¤±¤É¡×¤Ê¤É¡¢¸·¤·¤¤À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡ÖÆîµþ»ö·ï°ÊÁ°¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ½é¤Î¥Ý¥¹¥È¤«¤é¡Ø¤ª¼êËÜ¤ò¸«¤»¤è¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¡ØÆñ¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÃåÃÏÅÀ¤Þ¤Ç·è¤á¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤ÈÁÛÁü¤·¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¶¶¼ò ±ÍÎïÎÜ)