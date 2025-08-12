好き＆行ってみたい「群馬県の道の駅」ランキング！ 「川場田園プラザ」と同率の1位は？【2025年調査】
いまや道の駅は、休憩スポットの枠を超え、地元の魅力を体感できる観光地として人気を集めています。グルメや温泉、絶景、特産品など、各地の個性が光る中で、関東地方には思わず立ち寄りたくなる名物道の駅がずらり。あなたの気になる道の駅はランクインしているでしょうか？
All About ニュース編集部は8月2〜3日、10〜70代の男女250人を対象に「道の駅」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「群馬県の道の駅」ランキングを紹介します！
回答者からは「草津温泉の近くだから温泉の帰りに寄りたいから」（30代女性／鹿児島県）、「家族で草津温泉旅行をした時に立ち寄りました。地元の特産品やお土産、おしゃれなカフェがあり、足湯も体験できてリフレッシュできたのが印象的です。旅の合間にぴったりのスポットでした」（30代男性／東京都）、「温泉を訪れるのと併せて行ってみたい！」（30代女性／徳島県）などのコメントがありました。
回答者からは「レストランやカフェ、体験農園も併設されており、一日中ゆったり楽しめるところ」（40代男性／宮城県）、「外装が魅力的だからです。昔にタイムスリップしたような趣の建物を見つつ美味しい食体験ができると満足感が高そうなので是非行ってみたいです」（20代女性／東京都）、「『関東道の駅人気ランキング』で何度も1位を獲得しているからです」（50代男性／東京都）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「オランダ型の風車と芝生の広場があり癒されるスポットだから」（20代男性／京都府）、「牧場で楽しみながらソフトクリームも食べたいから」（30代女性／茨城県）、「自然豊かな場所でリラックスできそうだと思うからです」（30代女性／宮城県）といった声がありました。
