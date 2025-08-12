１２日の香港マーケットは、主要８５銘柄で構成されるハンセン指数が前日比６２．８７ポイント（０．２５％）高の２４９６９．６８ポイントと続伸し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が２８．７７ポイント（０．３２％）高の８９１６．８５ポイントと３日ぶりに反発した。売買代金は２１５４億２１３０万香港ドル（約４兆６９３億円）にやや拡大している（１１日は２００９億１８０万香港ドル）。

中国経済の過度な先行き不安が後退し相場を支える流れ。大手ブローカーや国際機関は、中国が追加の景気対策で中国経済を支える可能性が高いとして、今年の経済成長予想を相次ぎ上方修正した。米インフレ動向や米関税政策の不透明感でハンセン指数は安く始まったが、本土株の上昇基調をにらみながら、程なくプラスに転じている。一方、トランプ米大統領が中国に対する関税措置の一時停止を９０日間延長する大統領令に署名したことについては、すでに予想されたことだとしてそれほど材料視されていない。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、ＩＣファウンドリー中国最大手の中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が５．０％高、自動車ディーラー中国大手の中升集団ＨＤ（８８１／ＨＫ）が４．０％高、コンテナ海運大手の東方海外（３１６／ＨＫ）が３．１％高と上げが目立った。

セクター別では、中国の保険・証券が高い。中国太平洋保険集団（２６０１／ＨＫ）が６．２％、中国人民財産保険（２３２８／ＨＫ）が３．７％、新華人寿保険（１３３６／ＨＫ）が３．６％、中国国際金融（３９０８／ＨＫ）が３．０％、国聯証券（１４５６／ＨＫ）が２．７％ずつ上昇した。本土株高のメリットが注目されている。

石炭・石油セクターもしっかり。中国中煤能源（１８９８／ＨＫ）が２．９％高、中国神華能源（１０８８／ＨＫ）とエン鉱能源集団（１１７１／ＨＫ）がそろって３．０％高、中国石油天然気（８５７／ＨＫ）が１．７％高、中国海洋石油（８８３／ＨＫ）が１．２％高で取引を終えた。

半面、クラウド関連は安い。金蝶国際軟件集団（２６８／ＨＫ）が８．４％、万国数拠ＨＤ（９６９８／ＨＫ）が４．７％、微盟集団（２０１３／ＨＫ）が３．３％、金山雲（３８９６／ＨＫ）が１．６％ずつ下落した。ハンセン科技（テック）指数は０．４％逆行安している。

医薬セクターもさえない。康希諾生物（６１８５／ＨＫ）が７．０％安、緑葉製薬集団（２１８６／ＨＫ）が３．６％安、石薬集団（１０９３／ＨＫ）が３．１％安、信達生物製薬（１８０１／ＨＫ）が２．９％安と値を下げた。

本土マーケットは続伸。主要指標の上海総合指数は、前日比０．５０％高の３６６５．９２ポイントで取引を終了した。ハイテクが高い。石油・石炭、金融、自動車、海運、公益、不動産なども買われた。半面、医薬は安い。軍需産業、素材、消費関連の一角も売られた。

