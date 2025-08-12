¡Ö¿ÍÀ¸¤Çº£¤¬1ÈÖ¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¤¡×17ºÐ¤Ç½Ð»º¡Äà¸½Ìò½÷»Ò¹âÀ¸¥®¥ã¥ë¥Þ¥Þá¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À23ºÐ¥â¥Ç¥ë¤ÎàÈþ¥¹¥¿¥¤¥ëá¤Ë¾×·â¡Ö²áµî1Áé¤»¤Æ¤ë¡×
¥¹¥é¥ê¤È¿¤Ó¤¿¼êÂ¤äÈþÈ©¤¬°õ¾ÝÅª
¡¡17ºÐ¤Ç½Ð»º¤·à¸½Ìò½÷»Ò¹âÀ¸¥®¥ã¥ë¥Þ¥Þ¥â¥Ç¥ëá¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿23ºÐ¥â¥Ç¥ë¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¥ó¥°¤Ë¤·¤Æ¤«¤éµ´¾®´é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È£Ø¤Ë½ñ¤¹þ¤ßÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ÏÀ»ºÚ(23)¡£¥¹¥é¥ê¤È¤·¤¿¼êÂ¤äÈþÈ©¤¬°õ¾ÝÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Öº£²áµî1Áé¤»¤Æ¤ë¤«¤éÂÎ·¿¥¨¥°¥¤¡¢¿ÍÀ¸¤Çº£¤¬1ÈÖ¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤âÆ±¤¸²èÁü¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤³¤Î¥È¥Ã¥×¥¹800±ß¡ª¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁ´Á³800±ß¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À»ºÚ¤Î¶á±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¡×¡Ö¿À¥¹¥¿¥¤¥ë¤¹¤®¤ÆËÜÅö¤Ë½Ð»º¤·¤¿¿Í´Ö¤Ê¤Î¤«µ¿¤¦¥ì¥Ù¥ë¡×¡ÖÀ»ºÚ¤Á¤ã¤ó¤¬Ãå¤¿¤é¤Ê¤ó¤Ç¤â¹â¸«¤¨¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡À»ºÚ¤Ï2019Ç¯¤Ë17ºÐ¤ÇÄ¹½÷¤ò½Ð»º¡£½÷À¸þ¤±¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡Öegg¡×(¥¨¥¤¥Á¥¸¥§¥¤)¤Ç½é¤Î¡Ö¸½Ìò½÷»Ò¹âÀ¸¥®¥ã¥ë¥Þ¥Þ¥â¥Ç¥ë¡×¤òÌ³¤áÏÃÂê¤Ë¡£20Ç¯¤Ë¤ÏÎ¥º§¤ò¸øÉ½¡£23Ç¯¤Ëegg¤ò¼¤á¡¢Æ±¤¸¤¯Æ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥®¥ã¥ë·Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡Ö¾®°Ëâageha¡×¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£