「キャンプめし」を満喫したい！ 初心者が調理用具を選ぶポイントは？
初めての体験にドハマリ！ 気づけば毎日キャンプのことを考えていました／ゆるっと始める キャンプ読本（1）
「キャンプ未経験者」のお悩み、キャンプコーディネーターが解決します！
「道具は何を揃えればいい？」「どうやってキャンプ場を探せば？」「簡単でおいしいキャンプごはんが知りたい」「着ていく服や現地での過ごし方は？」などなど、多くの悩みに答えてくれるのが、漫画家でキャンプコーディネーターのこいしゆうかさん。
長いキャンプ歴を持つ彼女がキャンプの虜になった時のエピソードや、道具の選び方・場所の選び方など、初めてキャンプ場へ行くまでの準備について教えてくれます。ぜひ参考にして、楽しいキャンプライフを始めてみてくださいね！
■バーナー
■選ぶポイント
燃料別
バーナーの種類はまず燃料別に分けることができる。燃料によって特性が違う。
OD缶（アウトドア用ガス缶）
アウトドア用燃料。火力も充分コンパクトになる
CB缶（カセットガス缶）
ガス缶のコスパよし。寒さに弱いが気軽さはNO.1
ホワイトガソリン
火力は安定し強い。扱いにはコツがいる。メンテナンスをこまめに
タイプ別
ガス缶と一体型か分離型かで載せられる鍋の大きさが変わる！
ガス缶とゴトクが近いので大きな鍋を載せるとガス缶が熱せられて危険！！（鍋の大きさはメーカーによる）
ガス缶とバーナーが離れているので大きな鍋も置け、安定しやすい
バーナー付属品
コンロ
2口コンロや3口もある。かさばるけどお家のように料理ができる！
軽量で静か
変わり種（?）。燃料用アルコールを使用するストーブもある
音が一切せず、静かなキャンプにぴったり
■クッカー
■選ぶポイント
素材別
クッカーも素材で違いがある
熱伝導率がよく軽いため愛用者多数。表面を加工してあるものはコゲつきにくく洗いやすい。初心者は まずクッカーセットを買うのがオススメ
軽くて強度は高いが熱伝導率が悪く、料理はしずらい。高価
熱伝導率はもちろん蓄熱性が高い。シーズニング（お手入れ）が必要だが一生使えるアイテム
アルミよりも重く熱伝導率も低い。頑丈でお値段もお手頃のものが多い
用途別
おいしいホットサンドを作るなら欠かせないアイテム！！
鉄製からアルミ製など、素材だけでなく形も色々あります
たき火の火力を無駄にしない！ たき火ケトルやクッカーに重ねてしまえる（スタッキング）ケトルも
たき火料理をよりおいしくしてくれるアイテム。ミニサイズが人気
たき火でも固形燃料でもガスでもおいしいお米を炊けるようになろう！！
キャンプでおいしい中華作ってみちゃう？
一生モノの相棒！ぜひたき火調理で目玉焼きとベーコンを！
■たき火台
■選ぶポイント
万能型
3〜4 人で使いやすい。たき火台としてもBBQ台としても調理にも使える万能型。ロングセラー商品
調理特化型
ただたき火を楽しむだけでなく調理がしやすい構造のたき火台もある
少ない燃料で高い火力を出せる。たき火を楽しむよりも調理向き
ミニウッドストーブ
小枝などを燃やしてお湯を沸かすことを目的としたストーブ
ソロ向き
一人用サイズのミニたき火台。超軽量のものから 鉄製のものまで幅広く、何個も欲しくなる
その他バラエティにとんだものたち
必要最低限の道具を持っていき、他はナイフなどで自然物から自作するブッシュクラフトスタイルのキャンプなどと相性がよい
