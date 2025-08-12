ハウステンボス「ホーンテッド・ハロウィン」開催決定！ 恐怖の新キャラクターが登場
長崎・佐世保市にあるハウステンボスは、10月3日（金）〜11月3日（月・祝）の期間、本格的な“ゾクゾクホラー体験”ができる「ホーンテッド・ハロウィン」を開催する。
【写真】楽しそう！ 9月には超絶景ライドアトラクションも誕生
■ミッフィーのハロウィンイベントも同時開催
今回開催される「ホーンテッド・ハロウィン」は、恐怖の新キャラクターが登場し本格ホラーを提供する、「本物のヨーロッパの宮殿を舞台に“最高に楽しい”本格ホラー体験」をコンセプトにした期間限定のハロウィンイベント。
昨年、宮殿のパレス ハウステンボスに訪れたゲストを恐怖に陥れた愉快な“キラーJ”や、“闇の使者たち”の宴であるダンスナイトショーが、今年は“こわ楽しく”スケールアップ。日常のうっぷんを吹き飛ばして、ダンス三昧を楽しめる。
また、期間中は大人も子どもも満喫可能なミッフィーのハロウィンイベントも同時開催。ミッフィーの新パレードや、キュートなおばけミッフィーに会えるグリーティングが行われる予定で、かわいいハロウィンも体験できる。
