キンタロー。「緊急で撮影しました」“一人二役”の最新ものまねを披露「二階堂ふみ様 カズレーザー様おめでとう御座います」
ものまね芸人のキンタロー。（43）が12日、自身のSNSを更新。電撃結婚で話題を集めているお笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザー（41）と俳優・二階堂ふみ（30）夫妻の“ものまね”を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】「天才すぎる!!!!!!」カズレーザー＆二階堂ふみ夫妻のものまねを披露したキンタロー。
キンタロー。は「二階堂ふみ様 カズレーザー様おめでとう御座います」「vivantの時からキンタロー。は2頭身の二階堂ふみとして勝手にふみさんの素晴らしさを広める活動をしてきました 寛大な御心でその活動を許してきてくださいました ふみさん」とつづり、「ニュースをみてびっくり 私なりのお祝いをお二人にむけてさせてください!!お二人も末永くお幸せに 緊急で撮影しました」と、自身がそれぞれカズレーザーと二階堂に扮した“一人二役”の2ショット写真をアップ。
この投稿にファンからは「素早！さすがキンタローちゃん」「ちょっと落ち込んでいたけど、元気になりました!!」「全然似てないのに、、、似てる」「天才すぎる!!!!!!」「目力強いねんwwwwwwwww」「この瞬発力だよねキンタローの強みは！」「どっちが二階堂ふみちゃんか分からない」「仕事が早くて草www」「ドーナツ吹いたわ」などの声が寄せられている。
