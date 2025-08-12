USJ「年間パス」11月に価格改定へ 「お早めのご購入をおすすめいたします」呼びかけ【価格一覧】
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は、12日までにパーク公式サイトに「ユニバーサル・プライム年間パス価格改定のお知らせ」を掲載した。11月4日購入分から値上げする。
【画像】USJ『ゾンビ・デ・ダンス』新ロゴ＆2025ハロウィーンビジュアル
「ユニバーサル・プライム年間パスは、2025年11月4日（火）購入分より、価格を改定します」と案内。「2025年11月4日（火）0:00以降のご購入分より新価格を適用いたします」と説明した。
WEBチケットストアなどは、11月4日0時〜6時までシステムメンテナンスを実施する。「2025年11月3日（月）はアクセス集中により、サイトに繋がりにくくなる可能性があります。お早めのご購入をおすすめいたします」と伝えた。
また、「2025年11月3日（月）23:59までにカートに追加されていても、決済完了が11月4日（火）0:00以降となった場合は新価格が適用されます」「システムメンテナンス時間は予告なく変更となる場合がございます」とした。
■改定価格
ユニバーサル・プライム年間パス・グランロイヤル
大人（12歳以上）4万8800円（税込）→5万800円（税込）
子ども（4〜11歳）3万3200円（税込）→3万4500円（税込）
ユニバーサル・プライム年間パス・スタンダード
大人（12歳以上）2万1000円（税込）→2万2000円（税込）
子ども（4〜11歳）1万4700円（税込）→1万5400円（税込）
