『べらぼう』片岡鶴太郎の名演が話題、鳥山石燕の生涯と「辞世の句」歌麿との実際の関係とは

NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」の第5回放送「蔦に唐丸、因果の蔓」で唐丸（歌麿）との出会いが回想されて以来、第30回放送「人まね歌麿」で再会した鳥山石燕（片岡鶴太郎）。

喜多川歌麿（染谷将太）が大きく成長する上で大きな役割を果たすこの老絵師は、いったい何者だったのでしょうか？

今回は妖怪画の権威として世に知られる鳥山石燕（とりやま せきえん）について、その生涯をたどってみたいと思います。

妖怪画の大御所、歌麿の人生に大きな影響を与えた師 徳川将軍家に仕える狩野派に絵を学び、安永５年（1776）に『画図百鬼夜行』を刊行し、妖怪画の名手として注目をあびる。喜多川歌麿や恋川春町など数多くの弟子を持つ。特に歌麿には、小さいころから目をかけ、その"才能の目覚め"にきっかけを与えていく。

狩野派の絵師として活躍

鳥山石燕『石燕画譜』より。大英博物館 蔵

鳥山石燕は正徳2年（1712年）ごろ、江戸幕府に仕える御坊主の家に誕生しました。実名は佐野豊房（さの とよふさ）、ほか玉樹軒（ぎょくじゅけん）・月窓（げっそう）・船月堂（せんげつどう）・零陵堂（れいりょうどう）等と号しました。

絵師としては狩野派に属し、狩野周信（かのう ちかのぶ）や狩野玉燕（ぎょくえん）に師事します。一時は御用絵師を務めていたとも言いますが、詳しいことは分かっていません。

美人画などの肉筆作品や、寺社に奉納する額絵などを多く手がけ、額絵には歌舞伎役者の似顔を描いたことで評判を集めました。

また浮世絵版画の「拭きぼかし」技法を発明、安永3年（1774年）に刊行した自身の画集『鳥山彦（とりやまびこ。石燕画譜）』に用いたことでも知られています。

拭きぼかしとは版木の一部（色をぼかしたい部分）を濡れ雑巾で拭き、その上から絵具を乗せて刷毛で摺る技法です。こうすると水分に絵具が広がり、ぼやけた色彩表現ができました。

濡れ雑巾で真っすぐに拭くのを「一文字ぼかし」、それを画面最上部に用いると「天ぼかし」と呼ばれます。

天保年間（1831〜1845年）の初期から世に広がった拭きぼかしの技法を、石燕は逸早く用いていたそうです。

石燕は多くの弟子をとっており、その中には歌川豊春（うたがわ とよはる）や栄松斎長喜（えいしょうさい ちょうき）、恋川春町そして喜多川歌麿などがいました。

歌麿との関係

石燕との再会に感極まる歌麿。NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。

劇中では唐丸（歌麿）に妖怪画を写させていた石燕。実際に歌麿の幼少期からつき合いがあったようで、歌麿が天明8年（1788年）に刊行した『画本虫撰（えほん むしゑらみ）』では、こんな序文を寄せています。

……今門人歌麿が著す虫中の生を写すは是心画なり、哥子幼昔物事の細成か。ただ戯れに秋津虫を繁ぎはたはた蟋蟀を掌にのせて遊びて、余念なし……

【意訳】今回、弟子の歌麿が出版した虫の画集は、彼の心を表わしたものである。歌麿は幼少期から物事を細かく観察する子であった。トンボをつないで飛ばせたり、コオロギを手の上に乗せて遊んだりなど、余念がなかった。

『べらぼう』喜多川歌麿（染谷将太）ブレイク前夜に耕書堂から出版された「画本虫ゑらみ」が圧巻の画力！

劇中では石燕の最晩年に弟子入りする流れになっていましたが、実際は比較的若い内から弟子入りしていたのでしょう。

石燕の画風が歌麿にどのような形で継承されているのか、両者の類似作品を見比べてみるのも面白そうですね。

妖怪画の権威として

そんな石燕は安永5年（1776年）に妖怪画集『画図百鬼夜行（がず ひゃっきやこう）』を出版。

「べらぼう」に登場！史実、喜多川歌麿を育てた妖怪画の元祖・鳥山石燕の『百鬼夜行図巻』が圧巻すぎる

これが人気を呼んで安永8年（1779年）には続編となる『今昔画図続百鬼（こんじゃくがず ぞくひゃっき）』を出版します。

続いて安永10年（1780年）には『今昔百鬼拾遺（こんじゃく ひゃっきしゅうい）』を刊行、そして天明4年（1784年）には『百器徒然袋（ひゃっきつれづれぶくろ）』を世に送り出しました。

【画図百鬼夜行の妖怪たち】

鳥山石燕『画図百鬼夜行』より、獺（かわうそ）。

※小計：52種類。前編しかないのは、次回出版を後編と位置づけていたのでしょうか。

【今昔画図続百鬼の妖怪たち】

鳥山石燕『今昔画図続百鬼』より、貉（むじな）。

※小計：54種類。各巻のサブタイトルは雨が降って晦（暗）くなり、やがて明るくなる意と考えられます。

【今昔百鬼拾遺の妖怪たち】

鳥山石燕『今昔百鬼拾遺』より、人魚。

※小計：50種類。各巻のサブタイトルは雲が出て霧が立ち込め、そして雨が降り出す様子を表現したのでしょうか。

【百器徒然袋の妖怪たち】

鳥山石燕『百器徒然袋』より、ばけの皮衣。

※小計：49種類。各巻のサブタイトルがなくなりました。

合計で205種類もの妖怪を描き出した石燕。現代に伝わる妖怪のイメージは、鳥山石燕によるところが大きいと言えるでしょう。

俳人としても活動

歌麿を諭す石燕。NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。

妖怪絵師として有名な鳥山石燕は、俳句も嗜んでいたそうです。東流斎燕志（とうりゅうさい えんし）に弟子入りし、句集に句や挿絵などを寄せたと言います。

そんな石燕は、こんな辞世を詠みました。

隈刷毛の 消ぎはを見よ 秋の月 【歌意】隈刷毛（くまはけ）で、色彩の境界をなじませた秋の月の消際（けしぎわ。始末）が、何と美しいことだろう。その技法を、ぜひ学びたいものだ（または学ぶとよい）。

夜空に浮かぶ明月を浮世絵に見立て、暗い夜空と明るい月の境界線を隈刷毛で仕上げた巧みな表現に惜しみない賛辞を贈っています。

生涯尽きることのなかった探求心を、浮世絵においてのみならず、俳句でも表現していました。

鳥山石燕は天明8年（1788年）8月23日、喜寿（77歳）で世を去ります。墓所は光明寺（東京都台東区元浅草）、法名は画照院月窓石燕居士（がしょういん げっそうせきえんこじ）。

終わりに

石燕との再会を通じて、自分の画風を模索する歌麿。NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。

今回は喜多川歌麿の師であった妖怪画の権威・鳥山石燕についてその生涯をたどってきました。

大河ドラマでは、スランプに陥っていた歌麿を「三つ目（妖怪が見える能力＝第三の目を持つ者）」と呼び、その使命を説きます。

三つ目を持つ者は、自分が見えたモノを写すだけでいい。むしろ写さなければ消えてしまうモノを、写してやらなければならない。

見える者が見えるモノを写してやらなければ、そのモノは誰にも見えぬまま消え去ってしまう。だからそれを写して誰かに見えるようにしてやるのが、三つ目の絵師に生まれついた者の務めである……そんなことを言っていました。

果たして本当に石燕が「三つ目」を持っていたのか、そして歌麿にも三つ目があったのかは分かりません。多分ありそうな気もしますし、なかったとしても別にどうでもいいことです。

歌麿「いい加減だなぁ」 石燕「そのくらいが、ちょうどいいのさ」

かくして自分ならではの画風を確立すべく、新たな一歩を踏み出した歌麿。石燕との再会を通じて、きっと一皮むけてくれることでしょう。

※参考文献：

