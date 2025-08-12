立ち技格闘技「KNOCK OUT」は12日、都内で会見を行った。9月23日に後楽園ホールで行われる「KNOCK OUT.57」の追加対戦カードを発表した。

KNOCK OUT−BLACKスーパーフェザー級で辰次郎（24＝Sports）がペップンソン・フォームドジム（31＝タイ）と対戦する。

久井大夢が返上したKNOCK OUT−BLACKスーパーフェザー級王座を目指す6戦全勝（3KO）の辰次郎は「前回は大きな大会に出させてもらったんですが、KO勝ちできなくて悔いが残った。すぐに練習を再開して。今回は必ずKOしたい」とKO勝利を約束した。「タイ人とはプロ2戦目でタイで試合をしてハイキックでKOしました」とムエタイとの試合は経験済み。「自分が所属しているジムにはタイ人トレーナーが2人いて、有名で強くて指導者としても優れているのでタイ人は対策しやすい」と自信をのぞかせる。「作戦は言えませんが、KNOCK OUTという大会でKOじゃないとKNOCK OUTの試合じゃないと思うので倒して、王者に挑戦できるようにします」とベルト獲りを口にした。

対戦相手のペップンソンは久井らもKOすることができなかったが「倒せる自信はあります。それに王者しか目指していないので絶対倒せないといけない」とこだわりを見せた。

タイトル戦へ向けては「王者になるのは知名度も必要と思う。選手として強いのは前提だと思うの。SNSのフォロワーを増やして発信力をつけていきたい」とSNSなどでセルフプロデュースを行っていく。ただ、他団体のように乱闘など炎上させて、有名になることではなく、社会人としても成功しているというきっかけにしたいので、そういうことはしません。試合で見せて、試合ではないところではどう見せるかはまた考えます」と話していた。

山口元気代表は「この人の試合を見たいと思わせるものをSNSなどを使って発信した方がいい。いかに自分の試合を見てもらうか。試合で見せますと言っても興味がないと試合に来ないので、どう引っ張るかってところですね」とアドバイスを送った。