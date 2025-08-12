°Ý¿·¡¢¿·»°ÌòÈ¯É½¡¡µÈÂ¼ÂåÉ½¡ÖµóÅÞ°ìÃ×¤·¸øÌó¤ò¼Â¸½¤¹¤ë½¸ÃÄ¤È¤·¤Æ¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï»²±¡Áª¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢µÈÂ¼ÂåÉ½¤ÈÆ£ÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¤Î¿·ÂÎÀ©¤Î¤â¤È¡¢¿·¤¿¤Ê¼¹¹ÔÉô¿Í»ö¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¡µÈÂ¼ÍÎÊ¸ ÂåÉ½
¡ÖµóÅÞÂÎÀ©¤Ç¤¹¡£µóÅÞ°ìÃ×¤·¤Æ²æ¡¹¤ÎÀ¯ºö¸øÌó¤ò¼Â¸½¤¹¤ë½¸ÃÄ¤È¤·¤Æ¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤³¤ì¤¬½ÅÍ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÂåÉ½¤Ï12Æü¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¿·¼¹¹ÔÉô¤Ç¤¢¤ëÅÞ»°Ìò¤È¤·¤Æ¡¢¢§´´»öÄ¹¤ËÃæ»Ê¹¨½°±¡µÄ°÷¡¢¢§À¯Ä´²ñÄ¹¤ËºØÆ£¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹½°±¡µÄ°÷¡¢¢§ÁíÌ³²ñÄ¹¤Ë¹âÌÚ²ÂÊÝÎ¤»²±¡µÄ°÷¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ñ²ñÂÐºö°Ñ°÷Ä¹¤Ë¤ÏÍ¿ÅÞ¤È¤Î¿ÍÌ®¤¬ÂÀ¤¤¡¢±óÆ£·É½°±¡µÄ°÷¤òºÆÅÐÈÄ¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¤Ç¡¢½°»²¤È¤â¤Ë¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤È¤Ê¤Ã¤¿¼«¸øÀ¯¸¢¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤¬º£¸å¤Î¾ÇÅÀ¤Ç¤¹¡£
µÈÂ¼ÂåÉ½¤Ï¡Ö¸½»þÅÀ¤ÇÀÐÇËÀ¯¸¢¤ÈÏ¢Î©¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸øÌó¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡ÖÂ¾ÅÞ¤È¤â¶¨ÎÏ¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ì¤ÐÏ¢·È¤¹¤ë¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Àè·î¹Ô¤ï¤ì¤¿»²±¡Áª¤Ç¡¢°Ý¿·¤ÏÌÜÉ¸µÄÀÊ¤ò¾å²ó¤ë7µÄÀÊ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÈæÎãÂåÉ½¤ÎÆÀÉ¼¿ô¤Ï3Ç¯Á°¤Î»²±¡Áª¤ÈÈæ¤ÙÂç¤¤¯¸º¤é¤·¡¢Á°¸¶¶¦Æ±ÂåÉ½¤é¤¬¼Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Àè¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ç¤ÏÅÞÆâ¤Î°Õ¸«ÂÐÎ©¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢º£¸å¡¢¿·¼¹¹ÔÉô¤Î¤â¤È¡¢µóÅÞÂÎÀ©¤Ç¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£